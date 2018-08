Grönborg chce do NHL, švédskou reprezentaci převezme Garpenlöv

"Jednali jsme s Rikardem o nové smlouvě, ale došli jsme k závěru, že po vypršení stávající skončí. Hlavně z osobních důvodů, protože plánuje žít v Severní Americe," uvedl generální sekretář švédské asociace Tommy Boustedt.

Svůj odchod po šampionátu na Slovensku potvrdil i padesátiletý Grönborg, který pro švédský hokej pracuje od roku 2006. Nejprve byl skautem u juniorských reprezentací, poté asistentem trenéra či koučem u osmnáctky, dvacítky i áčka. Členem realizačního týmu u dospělých je už osm let.

"Bylo to obtížné rozhodnutí, protože tohle je nejlepší hokejová práce, kterou můžete ve Švédsku mít. Ale všechno má svůj začátek a konec. Oba jsme věděli, že je čas jít dál," řekl Grönborg. A přiznal, že by jednou rád působil v některém z klubů NHL. "Samozřejmě že by to byla velká výzva, ale momentálně žádnou nabídku nemám. A NHL není jediná hokejová liga na světě," podotkl.

Garpenlöv je stejně starý jako Grönborg, jeho asistentem je dva roky. Bývalý vynikající útočník je dvojnásobným mistrem světa, v NHL odehrál přes 600 zápasů.