Byl jsem pořádnej rapl, říká Orct. Jak vede nástupce a proč odmítl KHL?

Když se před nedávnem vydal do Přerova na kemp reprezentace, v kabině si mohl připadat jako doma na severu. Parťák Robert Reichel (asistent trenéra) po ruce, nablízku Petr Nedvěd (generální manžer), jenž se v Litvínově jako junák také mihl.

Někdejší národní vedení pod šéfem Ivanem Hlinkou vědělo, jak na velkých akcích uspět. Že by hokejová elita po dietních letech podnikla návrat do medailové historie? „Kéž by to byla pravda,“ líbilo se by Zdeňku Orctovi, novému kouči brankářů.

Zaskočila vás příjemně nabídka z nejvyšších míst?

„Určitě, potěšila mě. Zájem jsem registroval už dřív od Pepíka Jandače, ale práce mi nedopadla kvůli účasti Litvínova v baráži. O jedno mistrovství světa už jsem tedy přišel, což mě mrzelo, zvlášť když jsem na něm mohl pracovat s Pavlem Francouzem. To je život, nedá se nic dělat. Klub je mým živitelem, mám tam platnou smlouvu.“

Kdo vás první oslovil?

„Petr Nedvěd. Hned jak jsem viděl na telefonu jeho číslo, tušil jsem, o co půjde...“

Šel jste do toho hned?

„Hned. Pozdravili jsme se a já hned, že to beru... (usmívá se) Pokračovalo to dál, asi za deset dnů mi volal Miloš Říha (hlavní kouč reprezentace). V tu chvíli už jsem měl po počáteční euforii, hlavou se mi honily myšlenky, co to všechno vlastně bude obnášet a hlavně, co na to Litvínov.“

Jak se na nové angažmá dívala Verva?

„Ptali se. Zvládneš obojí? Jak si to celé rozplánuješ? Takové padaly otázky, časem i pochyby, zda to půjde skloubit, kapacitně zvládnout. Vedle litvínovského áčka mám s Jirkou Podešvou pod sebou mládež, k tomu teď repre. A to se vám přiznám, že mi manželka nadávala ještě před nároďákem... (usmívá se) Mě u toho napadlo, jestli by trenér brankářů u reprezentace mohl být postaven do situace, kdy si může vybírat, pro co se prioritně rozhodnout. Tahle situace však nakonec nenastala. Nevadí, prostě to chci zkusit a poznat. Nároďák je lákavá práce.“

Francouz je pro mě stěžejní hráč

Že vás na jaře Litvínov nepustil, vám na druhou stranu řekne, že vás zatraceně potřeboval… Ale byl jste v první chvíli naštvaný?

„Mrzelo mě to dost. Kdybychom s Litvínovem uplácali záchranu dřív, dalo se to nějak stihnout.