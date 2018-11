Kolář před Ruskem: Jsme na nule, potřebujeme plnit, co si řekneme

Jak těžké bylo zastavovat finský uragán?

„Zastavovat to tak těžké nebylo, spíš odebrat kotouč a dostat se dopředu. To nám dělalo strašný problém. Když jsme Finy přibrzdili, neuměli jsme reagovat na změny směru, nebo přehraný kotouč na druhou stranu. A když už jsme ho získali, hned jsme puk ztráceli. V rychlosti byl velký problém.“

Několikrát byla vidět situace, že vezete puk čelem k vlastní bráně, za zády se lepí Fin, vyhodíte kotouč o mantinel, tam ho další sbírá a hrne se do šance. Vystihuje to ten rozdíl?

„Přesně, neměli jsme vůbec čas se podívat, maximálně na parťáka v obraně. Kolikrát jsme nestíhali ani puk omést ven o mantinel. Vyzní to blbě, ale chtěli jsme hrát kombinačně. To asi moc nevypadalo.“

Finsko vám to nedovolilo vysokou aktivitou...

„Právě. Kdybychom hráli jednodušeji, práskli do puku a prohnali ho dlouhým rohem hřiště ven, vypadal by zápas třeba taky jinak. Hlavním problémem byl rozhodně pohyb. Nestíhali jsme od první minuty. Když už jsme se dostali k puku, nedovolili nám se dostat dopředu. Byl to sice úplně jiný zápas, ale proti Švédsku jsme taky dokázali hrát rychle, navíc i měnit tempo, zbrzdit, když byla potřeba. Nevím, co se teď stalo, jestli nám zápas třeba nesedl fyzicky. Uvidíme, jaké to bude s Ruskem, snad se zvedneme.“

Je důležité smazat nulu na bodovém kontě?

„Každá výhra se počítá, je dobrá pro sebevědomí a pro lidi. Na druhou stranu, v listopadu ještě nikdo medaili nevyhrál. Důležité budou až zápasy v květnu. Teď trenéři potřebují vidět, jak pracujeme pod tlakem, aby věděli, s kým mají počítat. Ale nechceme končit turnaj bez bodu, to ani náhodou.“

Může pomoci, že zápasy s Ruskem jsou vždycky nejvypjatější, takže vás donutí se vymáčknout k tomu nejlepšímu, co ve vás je?

„Nic jiného nám nezbývá. Máme poslední zápas, nula bodů. Doufám, že budeme plnit, co si řekneme a dobře se připravíme. A kdyby to náhodou nefungovalo, zvládneme na to snad zareagovat snad trochu jinak než s Finskem.“