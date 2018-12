Říha nominoval na kulatiny: Nechceme široký kádr. Co Plekanec?

Byl by pro vás dárek, aby by se mužstvo prezentovalo lépe než na Karjala Cupu?

„Myslím si, že to bude složitější. Od nás to totiž nikdo ani nečekal. My jako trenéři jsme byli překvapení z toho, jak jsou od nás všichni daleko, jak nám utekli. Zase jsme ani v jednom zápase nezklamali. Když to přeženu, tak jsme si dali čtyři vlastní góly. Se Švédy jsme byli jasně lepší a góly jim darovali. I s Finy jsme hráli druhou třetinu výborně, i když zápas vypadal hrozně. Myslím si, že jsme zahráli výborný turnaj a bude těžké to zopakovat. Zase přijdou noví hráči, kluci, co už spolu hráli. Tam je to velmi pozitivní, hlavně první pětka, kterou jsme složili, ale i ostatní, kteří se k nim přidali. Nebojím se toho, jen víc takových zápasů. Chtělo by to jen více času na přípravu a odpočinek, abychom to předvedli v plné síle a kráse.“

Sedmnáct hráčů z nominace už bylo na minulém turnaji. Je to cílené, že chcete budovat jádro?

„Už jsem to avizoval. Když se vrátím zpátky, dřív bylo jedno jádro. Když se tam dostal druhý hráč, tak musel předvést obrovský výkon a musel držet lajnu vysoko. Dneska tam hráči přijedou a už třeba nejsou vidět, nebo jsou dva zápasy vidět a dva nevidět. Rozhodli jsme se to udělat tak, aby jádro bylo spolu. Je dobře, že se všichni hráči hlásí, i z extraligy nebo po zranění, a chtějí jet, že jsou připravení. Nás to těší a myslím si, že je to jenom dobře. Nechceme to ale rozšiřovat. Zase to směřujeme k jednomu cíli, což je mistrovství světa v Bratislavě. Proto to děláme, aby si kádr na sebe zvykl, aby kádr věřil tomu, že se může dostat na mistrovství světa. Aby nám vytvořili alespoň základ toho, než začneme na mistrovství nominovat. Venku máme spoustu hráčů i mladých, kteří se nám ukazují ve výborném světle. Budeme mít z čeho vybírat, a proto to nechceme otvírat do takové šířky.“

Kapitánem bude Jiří Novotný?

„Vypadá to tak. (usměje se) Kuba Nakládal s námi nejede, takže asi Jirka.“

V nominaci není žádný nováček. Platí pořád to, co jste říkal o mladících a extralize?

„Nováčci jsou v náhradnících. (usměje se) Zatím nás nikdo až tak nepřesvědčil. Jak jsem na začátku kritizoval extraligu, tak se teď trošku zvedla, už se začíná o něco hrát. Mužstva, která tam mají být, se dostala na své pozice. Někteří, kteří tam měli být, mě zase zklamali. Myslím si, že to je otázka práce a komunikace s trenéry, ti navíc vědí, jak jim hráči pracují. Pokud se někdo dostane do národního mužstva, tak by si měl udržet dlouhodobou výkonnost a měl by to předvádět v každém zápase.“

Je trochu nezvyk, že jste oznámil rovnou i náhradníky. Věděl jste hned, že to tak uděláte?

„Po prvním srazu jsme to neohlásili a udělali jsme špatně. Potom, když jsme hráčům volali, že jsou donominovaní, tak tomu nevěřili, i když jsme to avizovali. Už měli program, jeli někam na dovolenou. Sice nevěřím, že může jet někdo na dovolenou, když má dva dny volna. (usměje se) Náhradníky teď vezmeme navíc do kempu, protože nám někteří kluci hrají ještě v pondělí a někdo i ve středu, do toho se v úterý hraje Liga mistrů. Vezmeme do kempu všechny, budeme s nimi pracovat a pak některé uvolníme domů, pokud se nedostanou nebo nám vydrží sestava, kterou jsme určili.“

Minule jste hráčům v tréninku celkem nakládal. Jak to bude teď?

„Uvidíme, jak přijedou. Trend chceme udržet, protože hokej je dřina a jenom dřina vám to vrátí. Tenkrát, když jsem ještě hrával, jsme taky neměli nějaká top mužstva proti Rusům, ale porazili jsme je srdcem a tím, že jsme se dali dohromady a že jsme byli tvrdě připravení.“

Líbil by se mi olympijský výběr

Štve vás, že program KHL není ke všem reprezentacím stejný? Rusko má sestavu složenou převážně z hráčů Petrohradu a CSKA Moskva, kteří budou mít od neděle volno.

„Není to ke všem, oni si to přizpůsobili jen pro sebe. Taky se vrátili zpátky, jak už jsem to avizoval na první tiskovce. Dřív byla sborná dělaná z jednoho týmu – CSKA, teď to dali do dvou týmů. Začali zase tvrdě pracovat a snaží se dohnat konkurenci Finů a hlavně Švédů, kteří teď můžou postavit čtyři nároďáky. Rusové to teď rozšířili ještě o olympijský výběr, což by se mi taky líbilo, aby mladí hráči nebo hráči z extraligy jeli hrát někam na turnaj a my bychom to doplnili a udělali olympijský výběr, udělali pro ně kempy. Jsme zatím na začátku, ale věřím, že i k tomu se dostaneme, abychom mužstvo rozšířili i tím, a ne tím, že budeme měnit 80 hráčů. Chceme, aby byl základ a ostatní se tam chtěli dostat.“

Co jste říkal, když jste viděl nabitou ruskou nominaci s Dacjukem či Gusevem?

„Už jsem proti takovým mužstvům hrával se Spartakem, když jsme tam neměli ani jednoho reprezentanta a oni jich tam měli asi 25. Když se bojíte, tak nikam nesmíte jít. Ono je to někdy lepší hrát proti tak silnému mužstvu, než třeba proti Švédům, kteří nás minule poslali trošku někam. Přijeli do Prahy s ligistama a říkali, že máme tvrdý plexiskla. Kdybychom je porazili, tak nevím, na co by se vymlouvali. Takhle to nebereme, je to turnaj, pro nás je to zkouška. Přípravu směřujeme někam jinam. Chceme vyhrávat, ale abychom za každou cenu postavili nejsilnější tým? Strhali hráče a pohádali se tam s některými kluby? Brnu a Plzni vzali hráče? To není náš cíl.“

Je hodně nepříjemné, že tým kompletně pohromadě budete mít až ve čtvrtek před prvním zápasem ve Finsku?

„Prostor na to máme minimální, jsme jen skládači mužstva. Takové ty základní věci, které tomu chcete dát, které chcete změnit, aby se český nároďák o malinko posunul nebo byl hokejovější, tak na to máte málo času. Zase kluky nechceme zatěžovat, že budeme sedět celý den u videa a povídat si a malovat, kdo má kam stoupnout, kdo má kam jet. Používáme to, ale minimálně, trošku jsme se toho zbavili. To je ale ten problém. Místo abysme si to vysvětlovali na ledě, tak sedíme někde v letadle a s některými komunikujeme.“

Má pro vás turnaj v Rusku citově větší význam?

„Samozřejmě. Byl jsem tam 11 let, mám tam spoustu známých. Spoustu lidí už píše, že se těší, až přijedeme. Navíc jsme je naposledy porazili, takže nám to budou chtít vrátit i s úrokama. (usměje se) Jejich nominace je jasná, že budou chtít domácí turnaj ovládnout. Bude to zajímavé a těším se na to.“

Plekanec? Jsme s ním domluvení

Marek Kvapil se z nominace omluvil, že se necítí dobře. Jak s ním probíhala komunikace?

„Byli jsme v kontaktu už při prvním turnaji, byl nominován jako náhradník, počítali jsme s ním až pro tenhle turnaj. On nám pak řekl, že jsme s ním nekomunikovali. Já si myslím, že jo. Já s ním tedy nekomunikoval, pak jsem si to až zjišťoval. Hodili jsme to za hlavu, nominovali ho do druhého turnaje, kde měl být už od začátku. Nominaci těchhle hráčů děláme trošku dopředu, aby to věděli, abysme s nimi komunikovali a sledovali je. Měl nějaké zdravotní problémy. Říkal, že se na to necítí.“

Několik hráčů jako Michal Birner, Tomáš Filippi se nedávno vrátilo do extraligy. Probíhala komunikace i s nimi?

„Michal Birner je to samé jako Kvapil. S ním jsme to probírali, jenže byl zraněnej a potřebuje se dostat do kondice, jinak by v nominaci určitě byl. Tomáše Filippiho jsme chtěli nominovat už na první turnaj, ale také měl nějaké zranění, takže jsme ho nevzali. Potom jsme nevěděli, kde skončí, tak jsme si dali prostor na jeho další sledování.“

Co Tomáš Plekanec či Jan Kovář?

„S Tomášem jsme domluvení, že počkáme na schůzku. Potřeboval si vyřešit své problémy, sdělil nám, ať ho teď necháme v klidu, že se připraví a uvidíme na únorový turnaj, jestli by jel, nebo nejel, v jaké bude kondici, jak bude hrát. To už se zase ale vracíme k mnoha starším hráčům, tolik bychom zase nechtěli. Vybrali bychom z nich dva, aby byli tahouni mužstva, aby mu něco dali. Určitě to nechceme nějak ostaršit.“

Jak se hráči, kteří už oznámili konec reprezentační kariéry jako třeba Tomáš Plekanec nebo Ondřej Němec, přemlouvají?

„Vstoupili jsme do toho dobrou nohou. Už po letním kempu, i když tam byli jen mladší hráči, se rozneslo, že jsme tam navodili takovou atmosféru, že se sice bude tvrdě pracovat, ale že tam trochu pustíme volnost hokeje a že budeme hrát českej hokej. Tyhle kluky jsem nechtěl dostávat do toho, aby mi vykládali, že je někdo špatný trenér, protože to nerad slyším. Každý trenér je takový, jaký je. Stojí tam trenér, který tam má stát, a všichni se tomu mají podřídit. Oni cítili ale nějakou křivdu nebo něco, co jim tam nesedělo. Možná to ale budou cítit i teď, když přijedou na první turnaj nebo na první tréninky. (usměje se) Mluvili jsme s nimi ale velmi pozitivně. Nejtěžší to bylo s Milanem Gulašem, protože ten byl už opravdu rozhodnutý, ale nakonec nám pomohl Martin Straka. Co jsem viděl, tak v lize dominuje. Horko těžko bych hledal takového hráče.“

Kemp v Praze proběhne netradičně v nové hale ve Strašnicích. Proč?

„Protože v holešovické hale zase něco je. (usměje se) Nechtěli jsme odjíždět někam pryč mimo Prahu a tohle byl jediný pražský led. Jsme tam tři dny, navíc se nám to bude teprve sjíždět. Led bude, to je pro nás důležité, a podmínky si uděláme sami.“