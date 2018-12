Tomášek před zápasem s Finy: Musíme je taky zatlačit

S finskou ligou už má svoje zkušenosti, od začátku sezony nastupuje za Jyväskylä a s 21 body v 28 zápasech je druhým nejproduktivnějším hráčem svého týmu. Daří se mu, dvaadvacetiletý nováček se ve Skandinávii chytil rychle. V hokejové hale z roku 1965 v Tampere, kde Česko odehraje první zápas Channel One Cupu a pak se přesune do Moskvy k dalším dvěma bitvám, se cítí dobře: „Je to nejstarší zimák ve Finsku. Vyhráli jsme tady s klubem oba dva zápasy, porazili jsme Ilves i Tapparu, takže vzpomínky mám dobré. Chceme tedy zvítězit všichni i teď. Bude to hlavně o pohybu.“

Dá se čekat, že finská parta rozjede podobný uragán jako minule v Helsinkách. „A právě v bruslení se jim hned od začátku musíme vyrovnat. Budou doma, mají vysoké tempo a jsou doma, takže to bude samozřejmě těžké,“ uvědomuje si mladý český útočník.

„Jakmile vás začnou přebruslovat, jste hodně pod tlakem. Občas taková pasáž nastane, ale hlavní je, aby podobná hluchá místa nepřišla moc často. Musíme je ovšem taky trochu zatlačit, pak sebevědomí nebudou mít takové,“ plánuje David Tomášek. Zápas s Finskem startuje od 17:30.