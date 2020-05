Pešán a Nedvěd: Extraliga půjde dolů, musíme si poradit. Jak zapojí mladé? | iSport.cz

Oba spojuje Liberec. Petr Nedvěd se odtud přes Litvínov odrazil do velkého hokeje, Filip Pešán si pod Ještědem vytvořil během pár let renomé kouče, po kterém skočil svaz. Nejvyšší bossové Českého hokeje bývalého trenéra Bílých Tygrů jmenovali novým náčelníkem reprezentace rok předem. I proto aby si Pešán v předstihu a s oficiálním štemplem mohl vybírat lidi kolem sebe, jimž bude důvěřovat.

Shodli jste se oba dva na jménech Straka a Špaček?

Nedvěd: „Jakmile loni vykrystalizovalo Filipovo jméno, dali jsme hlavy dohromady a přemýšleli, pro koho se rozhodneme. Od počátku jsme se shodovali na Stráčovi se Špágrem. Hlavou nám běžela i jiná jména, ovšem to spíš pro případ, kdyby do toho s námi plzeňští kluci nešli. Pro Jardu to myslím bylo poměrně snadné rozhodování, Martin toho má v Plzni přece jen víc na zádech. Oba kluci nemají s trénováním tolik zkušeností jako Filip, na druhé straně obrovskou výhodou je jejich bohaté a úspěšné působení v NHL. To je pro hlavního kouče k nezaplacení. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Špágr má s nároďákem už slušné zkušenosti, pro Stráču to v tomto směru bude premiéra, ale docela nedávno stál už na střídačce Plzně jako šéf (2016/17). Za něj ovšem hlavně mluví prožité zkušenosti. Ty ničím nenahradíte. A oba mají za to, co v hokeji dokázali, obrovský respekt. Jsem si jistý, že všichni tři se budou navzájem perfektně doplňovat, a na spolupráci s nimi se moc těším.“

Pešán: „Petr to řekl přesně. Když jsme seděli u něj doma poprvé, jména Straka a Špaček jsme oba vypustili na první dobrou. Shodli jsme se hned. Chtěl jsem mít k ruce beka a útočníka a kluky, co mají spíš hráčskou než trenérskou praxi. Věci týkající se systému hry a vůbec naší práce si ohlídám sám, nicméně zkušenosti obou ze všech těch absolvovaných bitev se budou nesmírně hodit a našemu trenérskému štábu přinesou velký respekt.“

Martin Straka byl hlavním kandidátem na pozici kouče reprezentace před dvěma roky, ale kvůli velkému vytížení se omluvil. Bylo snazší získat ho pro národní tým teď?

Pešán: „První, co jsme s Petrem potřebovali zjistit, byla úroveň jejich zájmu. Pokud je, dá se vždycky najít cesta realizace. Od Martina cítím, že jsem od něj za posledních pět let z hlediska trenérské profese získal velký respekt. Věřil jsem, že jeho pracovní vytížení nebude překážkou, že ho nebude tlačit do záporné odpovědi. To se nestalo a jsem rád, že do toho oba jdou. Navíc s nefalšovaným a upřímným nadšením.“

Nedvěd: „Se Stráčou to bylo logicky o něco složitější. Jeho pozici v Plzni mu nelze závidět, zajišťovat chod klubu v dnešní době to je opravdu tough job. Ale zase ve chvíli, kdy obě strany chtějí, je jednodušší dobrat se výsledku. Tihle kluci, jako jsou Špágr a Stráča, pokud do něčeho jdou, tak na plné pecky. Díky tomu Stráča trochu váhal, protože nechtěl nikde přicmrndávat. To by nemělo smysl pro něj ani pro nás. Víme, že bude muset trochu balancovat na hraně, ale je to v jeho silách zvládnout. V Plzni je vytížený hlavně před sezonou jejím zajištěním, jakmile se rozjede, už to nějak běží a jeho role je zastupitelná. Když to shrnu, shodli jsme se všichni na tom, že jeho přístup v reprezentaci to neovlivní a bude stoprocentní. S Filipem o tom nepochybujeme.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč na první měsíc a slevy na televize>>>

Nedílnou součástí reprezentačních týmů je skauting a analytika. Personálně to máte vyřešené?

Pešán: „Na svazu máme nově zřízené analytické oddělení, kluci jsou plně k dispozici pro áčko. O doplnění realizačního týmu budeme s Petrem ještě mluvit. Pozitivní je, že můžeme využít pár jmen ze zahraničí. V této chvíli se můžeme bavit o Jirkovi Fischerovi a Honzovi Vopatovi. Hlavní porce skautingu bude ovšem na Petrovi, s jehož cestami do zámoří počítám. Sám budu vyrážet po Evropě. Míra využití externích spolupracovníků je otázkou dalších debat.“

V kabině musí fungovat jeden svět

Otázka především na hlavního kouče: co tomu přinesete svého?

Pešán: „Chci tomu dávat to samé, co v Liberci. Takže poctivou práci. Nejsem typ, který by dopředu vykřikoval motta kvůli palcovým titulkům. To ne. Chci tomu dát každodenní tvrdou práci, nutností je být připravený na všech frontách, vstřebávat nové klíčové informace, důležitý je samozřejmě sociální kontakt s hráči. Cílem je vytvořit perfektní servis jako předpoklad pro co nejlepší výsledek, mít maximálně sladěný realizační tým.“

Nedvěd: „Až se věci kolem našich životů přiblíží ještě víc normálu, sejdeme se Filip, já, Martin a Špágr a posuneme to zase o kus dál. Je otázkou, zda srpen a turnaj v Brně (poslední díl Euro Hockey Tour 2019/20) bude na pořadu dne. Snad ano. Ale počítat musíme se vším. Zatím to budeme brát tak, že půjde o první společnou akci. Otázkou je také dojezd NHL. Podle toho uzpůsobíme naše kontakty s klukama z NHL, abychom si navzájem řekli svoje názory a pohledy. Bohužel, teď tu panuje jakési vzduchoprázdno, bavíme se o virtuálních věcech. Už se těšíme, až se věci vrátí do normálu a budeme se moci bavit konkrétně.“

Neuvažovali jste o změně tradičního modelu a přesunu větších kompetencí do rukou generálního manažera, který by více než doposud řešil nominace?

Nedvěd: „Ne. Takhle nám to vyhovuje. Ano, začínáme novou kapitolu, ale nikdo si nebude hrát na jednoho jediného šéfa. Všechno chceme dělat kolektivně. Jasně, na konci dne bude mít vždycky hlavní slovo Filip, hlavně co se finální sestavy bude týkat, ale to je v pořádku. To on je bude posílat na led. Je to jeho odpovědnost. Moje stěžejní práce bude sledování a komunikace s hráči NHL.“

Pešán: „Na společnou práci realizačního týmu jsem zvyklý z Liberce. Velice respektuji názory lidí, které si k sobě vyberu. Z mé strany to rozhodně nebude one man show, i když logicky největší zodpovědnost bude padat na moji hlavu. Jednoznačně platí, že budu rád využívat informací a zkušeností celého realizačního týmu.“

Loni na mistrovství světa v Bratislavě proběhl případ Vrána, kdy na sebe narazily dva pohledy na svět. Ten český a pohled lidí žijících v zámoří. Počítáte s tím dát si práci, aby k podobným nárazům nedocházelo?

Nedvěd: „Vždycky to musí být tak, aby za dveřmi kabiny fungoval jeden svět. Jeden tým, stejný cíl.