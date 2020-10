Pešán poprvé nominoval: široký kádr, junioři, hráči z extraligy jen v nouzi

Jan Myšák se v pondělí připojil k Litvínovu a ve čtvrtek už naskočil do zápasu v Mladé Boleslavi • HC Verva Litvínov

Sedmnáctiletý talent Jan Myšák odchází z Litvínova do kanadské juniorky • Michal Beránek (Sport)

Trenér Filip Pešán vyráží na první reprezentační akci do Finska • DAN MATERNA/MAFRA/Profimedia.cz

Nový trenér hokejové reprezentace Filip Pešán vybral na své premiérové představení na turnaji Karjala. Vzhledem k neutuchajícímu šíření nákazy koronaviru jde o široký výběr (celkem 57 hráčů). Zkušený kouč dopsal jména i z Tipsport extraligy, se kterou původně kvůli stopce nepočítal. Na hráče z české nejvyšší soutěže ale ukáže pouze v případě nouze. Mezi seniory by si měli debut připsat také talentovaní obránci Stanislav Svozil z Komety (17) a David Jiříček z Plzně (16). Národní tým odehraje ve Finsku mezi 5. - 8. listopadem mezistátní utkání za mimořádných opatření. Pouze na duel s domácím mužstvem budou moct i diváci.

I přes současnou dosti komplikovanou situaci se první reprezentační akce sezony uskuteční. Filip Pešán se svými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem zažijí premiéru na střídačce národního týmu na Karjala Cupu.

V jejich širší nominaci nechybí například brankář Dominik Hrachovina z Tampere, kterého by měl čekat debut v českých barvách. Z KHL byl povolán Dmitrij Jaškin, střelec Dynama Moskva. Až z Chabarovsku mají přiletět i bratři Tomáš a Hynek Zohornovi. Jako jediný hráč z NHL byl nominován obránce Detroitu Filip Hronek, který se momentálně připravuje s Hradcem Králové.

Do širokého kádru bylo vybráno i mnoho hráčů z české nejvyšší soutěže, která je však kvůli vládním opatřením pozastavena. Realizační tým s touto volbou původně vůbec nepočítal, ale kvůli řadě omluvenek ze zdravotních důvodů byli trenéři donuceni na poslední chvíli nominovat i extraligové borce. Do Finska by však někteří z nich odletěli pouze v případě nouze.

Šanci dostanou i někteří z mladíků, kteří by měli v prosinci reprezentovat na mistrovství světa dvacítek v Kanadě. Kouč Pešán z řad juniorů vybral útočníka Jana Myšáka, nejlépe umístěného Čecha v posledním draftu NHL, rovněž draftovaného Jaromíra Pytlíka a také dva nadané beky z extraligy - Stanislava Svozila a Davida Jiříčka.

Tým, který bude startovat na finském turnaji, poletí do Helsinek dvěma charterovými lety – z Prahy a Moskvy. Hráči budou testováni v zemích, kde působí, a po příletu znovu v Helsinkách. Všichni účastníci budou ubytováni v jednom hotelu v režimu tzv. bubliny. Utkání se Švédskem a Ruskem proběhnou bez diváků, pouze na zápasy Finska bude mít přístup 4 500 fanoušků. Všechna utkání národního mužstva odvysílá ČT Sport.

Širší česká nominace na Karjala Cup 2020

Brankáři

Patrik Bartošák (Lahti/Fin.), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.), Lukáš Pařík (Liberec)

Obránci

Jakub Galvas (Jukurit/Fin.), Filip Hronek (Mountfield HK), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), David Jiříček (Plzeň), Lukáš Klok (Rauma/Fin.), Jakub Krejčík (Jokerit/Fin.), Šimon Kubíček (Litoměřice), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.), David Sklenička (Jokerit/Fin.), Stanislav Svozil (Kometa), Andrej Šustr (Kunlun/KHL)

Útočníci

Rudolf Červený (Lahti/Fin.), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL), Radek Koblížek (Oulu/Fin.), Filip Koffer (Litoměřice), Jan Myšák (Litvínov), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL), Pavel Novák (Litoměřice), Jan Ordoš (Oskarsham/Švéd.), Jaromír Pytlík (Soo Greyhounds/OHL), Adam Raška (Třinec), Ondřej Roman (Ilves Tampere/Fin.), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.), Šimon Stránský (Jukurit/Fin.), Michael Špaček (Tappara Tampere/Fin.), Michal Teplý (Mladá Boleslav), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL)

Náhradníci z extraligy

Brankáři

Dominik Frodl (Plzeň), Petr Kváča (Liberec), Marek Mazanec (Mountfield HK), Filip Novotný (Karlovy Vary)

Obránci

Ronald Knot (Liberec), Adam Polášek (Vítkovice)

Útočníci

Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Jakub Flek (Karlovy Vary), Matyáš Kantner (Plzeň), Petr Kodýtek (Plzeň), Pavel Kousal (Mladá Boleslav), Robert Kousal (Pardubice), Michal Kovařčík (Třinec), Ondřej Kovařčík (Třinec), Dominik Lakatoš (Vítkovice), Radan Lenc (Liberec), Jan Mandát (Pardubice), Lukáš Rousek (Sparta), Matěj Stránský (Třinec), Petr Straka (Plzeň), David Šťastný (Mladá Boleslav), David Tomášek (Sparta), Marek Zachar (Liberec), Adam Zbořil (Mladá Boleslav), Patrik Zdráhal (Litvínov)