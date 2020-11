Ruští mladíci válí dál! Na Karjale setli i Švédsko, rozhodl talent Podkolzin

Švédové, kteří podlehli ve čtvrtek českým hokejistům 1:3, si připsali první bod na turnaji. Rusové pojali Karjalu jako přípravu juniorů na mistrovství světa v Edmontonu, které se bude konat na přelomu prosince a ledna, a ti také ve druhém utkání ukázali svou sílu.

„Jsem rád, že hoši obstáli v tak těžkém zápase. Vyrovnali jsme v závěru a v nájezdech porazili Švédy, to je pro ně ohromná zkušenost,“ uvedl kouč Larionov. „Neříkám, že jsme dominovali. Snažili jsme se hrát to, co kluky učíme. Útočně, soustředěně. Říkáme klukům, aby neměli pocit, že jsou pod tlakem. Všechno závisí na správném nastavení, chladné hlavě a dobrých rukách. Zvládli tu prověrku dobře,“ dodal.

Ve vyrovnané bitvě měl první šanci v úvodu Švéd Dahlén, za sbornou se v první třetině dostali do větší příležitosti Podkolzin a Gricjuk. Oba celky nevyužily zkrácenou početní výhodu.

Ve druhém dějství neuspěli Friberg a na druhé straně před Erssonem Sedov, jemuž přizvedl hokejku bránící Näsén. Švédové se ubránili při Bristedtově trestu a přečkali i Podkolzinovu možnost.

V 45. minutě zlikvidoval při Chusnutdinovově trestu Bristedtovu šanci Askarov. Švédové odolali při Bristedtově vyloučení a v oslabení neproměnil únik Friberg. Askarov si v polovině třetí části poradil i s Dahlénovým pokusem.

Rusové se sice ubránili při Šechovcovově pobytu na trestné lavici, ale v 56. minutě už se radovali. Wingerli šikovně bekhendem uvolnil Wedina, který do odkryté branky otevřel skóre. Sborná vyrovnala v čase 58:49, kdy při power play nahrál Podkolzin mezi kruhy Amirovovi, jenž poslal zápas do prodloužení.

Nastavená pětiminutovka nerozhodla a v rozstřelu se za Rusko prosadili Amirov i Podkolzin, zatímco z výběru kouče Johana Garpenlöva uspěl jen Zaar.

Stejně jako proti Finům vychytal výhru Askarov. Zda nastoupí i proti českému týmu, Larionov neprozradil. „Ještě nevíme. Máme na přípravu o něco více času než Češi, kteří hrají večer s Finskem. Budeme chtít, aby to hoši proti českému týmu odehráli zodpovědně a sebevědomě,“ uvedl ruský kouč.