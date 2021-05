ONLINE: Finsko - Česko. Generálka na MS začíná, na úvod chytá Will

Michal Moravčík má za sebou sezonu ve Finsku, dostane se do nominace pro MS? • Twitter.com/narodnitym

České hokejisty čeká poslední prověrka před mistrovstvím světa v Lotyšsku. Na domácím turnaji Euro Hockey Tour čelí v úvodním utkání Finsku. Do sestavy národního týmu v přípravě na šampionát se vrací zkušený útočník Tomáš Zohorna. Z nových posil se na Českých hrách představují zatím jen obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal. Do brány se proti Seveřanům staví Roman Will. ONLINE přenos duelu sledujte na iSport.cz.