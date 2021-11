Ruský zázrak (16) šokoval florbalovým gólem! Skaut žasne: Je neskutečný

Pera začala psát o něco rychleji kdykoliv se dotkl puku. Bylo jasné, že tahle skupinka mužů je na tribuně z jediného důvodu. Podívat se, jak si vede šestnáctiletý ruský talent Matvei Mičkov ve svém druhém startu za národní mužstvo. Zámořští skauti šancí sledovat naživo v zápase nejvyšší úrovni nepohrdli. „Je to skvělá příležitost po době pandemie zase jezdit na hokej. A tohle, co se teď odehrálo? Neskutečné,“ kroutil hlavou skaut Pittsburghu Chris Pryor.

O co šlo? Běžela druhá třetina, když se Mičkov dostal ke skákavému puku za brankou. Během sekundy dostal puk pod kontrolu a během té následující už pumpoval oslavnou pěstí ve vzduchu a smál se od ucha k uchu. Stejně jako jeho spoluhráči. „Florbalový“ způsob, kterým srovnal stav na 1:1, se vidí málokdy. To, že se povedl zrovna šestnáctileté kometě, to celé dělá daleko zajímavějším.

„Vtipné, zrovna jsme se o tom s kolegy skauty bavili. V minulosti by hráče v takovém věku ani nenapadlo zkusit něco takového. Kdyby mladý hráč přišel do národního týmu, nebo do NHL, nezkusil by to. Udělat takový trik, vstřelit takový gól, to je prostě jedinečné. A nejde jen o Matveie. Podobné kousky už mladí hráči dělají v NHL opravdu běžně. Je neskutečné, jaké schopnosti dnes mladíci mají. A nejde jen o schopnosti, ale i o to, že jsou schopni je prodat na nejvyšší úrovni. Je to zábava sledovat,“ pokračoval nadšeně Pryor, jenž o Mičkovovi popsal víc než jednu A4 papíru.

Ruský talent udivuje už od mládí. Mluví se o něm jako o novém Ovečkinovi, však také slavného krajana, který nyní láme v zámoří gólové rekordy, střeleckým apetitem připomíná. Ruská sborná ho neváhala zařadit do své nominace na finský turnaj Karjala a nezůstalo jen u toho. Po úvodní prohře s Finy se trenér ruské reprezentace na turnaji Oleg Brataš rozhodl mladičkého střelce přesunout do druhé formace. A dát mu víc času na přesilové hře.

„Jestli je to příští Ovečkin? Pokud ano, a já od něj dostal takový gól, tak pak jsem rád součástí historie. Opravdu mi přijde až neuvěřitelné, jaké schopnosti ve svém věku má,“ přidal se s další poklonou brankář Švédů Gustaf Lindvall. „Ono už když je vám šestnáct a hrajete za nároďák, tak to ukazuje na vaši kvalitu. Má před sebou světlou budoucnost,“ doplnil svého svěřence trenér Johan Garpenlov.

Rusko duel nakonec prohrálo 2:4, avšak konečný výsledek zajímal málokoho. Zvlášť poté, co trofej pro nejlepšího hráče utkání z ruského týmu obdržel právě nejmladší účastník zápasu. „Ale pojďme si říct na rovinu, že jedna věc je hrát dobře, když je vám 16. Ale vy tak musíte hrát i v 17 a v 18 letech, musíte se každý rok zlepšovat. Ale s tímhle talentem… pokud bude pracovat, bude naprostá špička,“ uzavřel švédský trenér.