Blümel dostal lajnu se dvěma mistry nahrávek: Skvělý! Pořád mi to chystali

Hezky se Matěj Blümel předvedl v „Keine Sorger Areně“. V překladu to znamená něco jako hala bez starosti, jméno nese po rakouské pojišťovně. Pardubický útočník v ní dal dva góly a podílel se na české výhře 4:1. „Jsem moc rád, že mi to tam napadalo a jako lajna jsme si sedli. Ale pořád to byl jen jeden zápas, spíš se už zase koukám dopředu,“ nedělal ze dvou tref vědu.

Česko vyhrálo, vy jste se dvakrát trefil. Domů pojedete s dobrou náladou, ne?

„Samozřejmě, spokojený jsem, k tomu asi není víc co říct. (usměje se) Na druhou stranu, už mě po zápase zastavil náš finský videotrenér. Hned mi říkal, že super zápas, ale viděl tam nějaké dvě věci, které jsem mohl dělat lépe, třeba jsem v určité chvíli nemusel tak riskovat. Tohle je za mě úplně super, skvělý přístup.“

Říct po zápase tři dobré věci a zmínit jednu špatnou. Tak to má být?

„Přesně.“ (usměje se)

Tentokrát jste Rakousko tolik nemotali jako ve Znojmě, kde jste vyhráli podobně 5:1. Tam ale jako kdyby soupeř nevěděl, co má dělat. Vnímal jste, že se něco změnilo?

„Rozhodně, troufnu si říct, že v určitých fázích zápasu mělo Rakousko navrch, mohlo jít klidně do vedení, ale Aleš Stezka nás několika dobrými zákroky za stavu 1:1 podržel. Druhý gól jsme dali ale my a všechno jsme zvládli.“

Dvojboj s Rakouskem vlastně není o nic, jen se čeká, že vyhrajete. Jak těžké je se na takové zápasy chystat, když spíš jde o to, abyste zaujali trenéra Jalonena?

„Všichni víme, že teď jde o místa, takže do zápasu dáváte všechno. Teď sem přišlo i docela dost lidí, hnali Rakousko dopředu. A když srovnalo na 1:1? Pomohlo mu to, soupeř ještě narostl. Byl to těžký zápas.“

Nastupoval jste ve formaci s Davidem Ciencialou a Petrem Holíkem , se dvěma mistry nahrávek. Je cítit jejich smysl pro kombinaci?

„No to bylo skvělý, úplně skvělý! Jsme moc rád, že jsem dostal šanci hrát s nimi, kluci jsou výborní, pořád mi to tam chystali, byla radost nastoupit vedle nich. Uvidíme, jestli takhle zůstaneme i dál.“

Vaše role vedle nich tedy jezdit, být pořád připravený že přiletí puk a hned pálit?

„Ano, s tímhle jsem i počítal. Oba kluky znám z extraligy, Davida samozřejmě víc z Pardubic. Oni radši hledají spoluhráče kolem sebe, než aby stříleli sami. Bylo to vidět při prvním gólu, jak mě David našel. On je prostě šikula, což o něm víte, dovede podržet puk, najít vás v dokonalé pozici. Bylo skvělé si s nimi zahrát, ale hlavně mám radost, že se nám zápas povedl.“

Hodně výrazně vypadá i Adam Klapka. Když brankář přes jeho dvoumetrovou figuru vykoukne, vidí zase maximálně Adama Klapku. Znáte ho z Liberce jako soupeře. Je příjemná změna ho mít na své straně?

„To je hodně příjemné. I když je to takhle velký chlap, na puku je hodně šikovný. Dovede vytvořit šance, plus je i schopný v defenzivě někoho trefit, pomoci s bráněním. Zkrátka super, když tenhle hráč je ve vašem týmu.“