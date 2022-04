Podruhé to s Rakušany bylo těžší. Při výhře 4:1 se „blüskel“ útočník Dynama

Druhé vystoupení pod Karim Jalonenem, druhá výhra. Směrem k mistrovství světa se žádné tajenky ještě neřeší. Česko se s Rakouskem potká sice i v Tampere, ale oba týmy budou z velké části vypadat jinak. Teď je to spíš boj o místa na soupiskách. V té české rozhodně zaujal Matěj Blümel.

Dal dva góly, jednou zakončoval parádní nahrávku Davida Ciencialy, podruhé se prosadil při oslabení. „Jsem moc rád, že mi to tam napadalo a jako lajna jsme si sedli. Ale pořád to byl jen jeden zápas, spíš se už zase koukám dopředu,“ hned zahlásil útočník Pardubic, který vedle sebe měl kromě Ciencialy ještě Petra Holíka .

Dopředu se dívá i Kalle Kaskinen, videotrenér, kterého si přivedl Kari Jalonen. „Hned mi říkal, že super zápas, ale viděl tam věci, které jsem mohl dělat lépe, třeba jsem v určité chvíli nemusel tak riskovat. Tohle je za mě úplně super, skvělý přístup,“ líčil Blümel.

Z celkového pohledu národní tým nebyl tak dominantní jako ve středu ve Znojmě. Tam si soupeř hlavně na začátku připadal jak na Matějské pouti, všechno se s ním motalo, točilo, české dresy létaly všude kolem. Teď Rakousko nemělo takové herní trable, až v závěru jako kdyby trochu odpadlo. „Oni měli teď i v určitých pasážích navrch, za stavu 1:1 mohli jít do vedení, ale podržel nás dobře Aleš Stezka v bráně. Ten druhý gól jsme ale dali my a utkání se nám podařilo zvládnout.“

Poprvé v reprezentaci nastoupil habán z Liberce Adam Klapka. Pokud by se dostal na MS, byl by druhým dvoumetrovým českým hráčem na velkém turnaji po Andreji Šustrovi. Jak si vedl? Dvakrát jako kdyby platil daň za mezinárodní hokej a šel na trestnou. Ale taky jednou vytáhl parádní kousek, když strčil hokejku za pravou nohu, vystřelil a málem slavil. Jenže puk jen lízl horní tyč a vyletěl ven. „Proč to nezkusit? Byla z toho tyč, což je škoda, bohužel to nedopadlo,“ usmíval se v přestávkovém televizním rozhovoru.

Po víkendu se reprezentace sejde v Chomutově, kde dvakrát nastoupí proti Německu. Do MS ve Finsku odehraje ještě celkem 10 zápasů. V Tampere půjde do práce 14. května proti Velké Británii. Do té doby má Kari Jalonen čas svůj tým ještě ladit.