Česká fantazie na MS: párty v kabině i přání od Jágra. Chybující Finka v pláči

Oslava českých hokejistek po premiérovém postupu do semifinále mistrovství světa • ČTK / AP / Henning Bagger

Česká obránkyně Aneta Tejralová těsně poté, co poslala národní tým žen do semifinále MS v Dánsku • ČTK / AP / Henning Bagger

Finská kapitánka Jenni Hiirikoskiová okamžitě poté, co svou chybou zapříčinila porážku s Českem, propukla v pláč • ČTK / AP / Henning Bagger

České hokejisty začínají oslavovat historický postup do semifinále mistrovství světa • ČTK / AP / Henning Bagger

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová objímá útočnici Dominiku Láskovou po postupu do semifinále • ČTK / AP / Henning Bagger

Českým hokejistkám k historickému postupu do semifinále mistrovství světa již stihl na svém Instagramu poblahopřát Jaromír Jágr • instagram.com

České hokejistky oslavují historický postup do semifinále • ČTK / AP / Henning Bagger

České hokejistky oslavující historický postup do semifinále se sjíždějí k hrdince Anetě Tejralové • ČTK / AP / Henning Bagger

Český ženský hokej prožívá až do teď nepoznanou euforii. Hokejová reprezentace žen si na mistrovství světa v Dánsku poprvé v historii proklestila cestu mezi nejlepší čtyři týmy. Po vybojovaném vítězství nad Finskem (2:1p) tak nebylo divu, když takřka okamžitě vypukly na střídačce obrovské oslavy, které se za obrovského jásotu českých lvic následně přesunuly i do kabiny. Za to na straně poražených Finek zavládl neuvěřitelný smutek. Ještě se totiž nestalo, aby seveřanky na šampionátu chyběly v bojích o medaile, nebo prohrály s Českem.