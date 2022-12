Hokej vs. Messi ve stejný čas? I Češi mu přejí zlatý sen… Kdo fandí Francii?

Ruku na srdce. I když jste správní hokejoví fanoušci, asi budete mít dilema. Fotbal, nebo hokej? Češi proti Švédům, nebo Messi versus Mbappé? Vrcholící fotbalový šampionát a cesta argentinské ikony za vysněným zlatem je pro hokej velkou konkurencí… Je to i téma, které se pochopitelně řeší mezi hokejisty. „Přeju to Messimu. Na závěr by to byla nádherná tečka,“ říká obránce Petr Zámorský. Ale i Francie má zastánce. „Já to naopak přeju jí!“ hlásí útočník Michael Špaček.

V 16 hodin se hraje finále světového šampionátu. Sportovní svět sleduje, jestli zbožňovaný Messi dokoná svoji pohádku.

O půl hodiny později ve Fribourgu nastoupí čeští hokejisté proti Švédům. „Jsme tady kvůli hokeji. Ne, abych koukal na fotbal. Takže mě to ani nemrzí, že to neuvidím,“ tvrdí gólman Šimon Hrubec.

Realisticky to pojímají i další. „Podívám se v klidu v pondělí ze záznamu,“ dodává Zámorský, klíčový zadák výběru kouče Kariho Jalonena.

Ale i tak je jasné, že fotbalové téma je také mezi hokejisty živé. Pochopitelně. Stejně jako mezi všemi sportovními nadšenci.

Většinou přejí Messimu. Argentinský fotbalový bůh by si i v jejich očích zasloužil, aby už tak neuvěřitelnou kariéru vyšperkoval zlatou soškou. „Ze sportovního hlediska by bylo fajn, kdyby tím Messi dovršil svoji dokonalost,“ tvrdí gólman Hrubec.

Ale i v něm se to trochu mele. Jako zemi totiž má hodně rád Francii. Takže čistě z tohoto pohledu by rád viděl zlatou Niké v drženích Mbappého a spol.

Jenže pořád je tady ten faktor Messi… „Bylo by fajn, kdyby vítězstvím dovršil svoji dokonalost. A měl všechno, co může mít,“ reaguje brankář Hrubec. A se smíchem navrhuje: „Přeju to Messimu, ale i Francii. Což ale asi nevyjde, co?“

Ne, to nevyjde. Takže potom vnitřní dilema vyřešil: „Když nad tím tak přemýšlím, tak Francie vyhrála před čtyřmi lety. Takže teď bych se přiklonil k tomu Messimu…“ Fotbalový fenomén i jeho ohromuje. „Někdy si člověk říká, že je neuvěřitelný, co dokáže s míčem,“ popisuje brankář.

A kdo je aktuálně podle něj hokejový Messi? „Connor McDavid,“ vyřkne nepřekvapivé jméno. Právě útočník Edmontonu někdy na ledě dokáže kouzlit jako argentinský šikula. „Jinak asi celkově by to byl Wayne Gretzky,“ vypíchne i nejlepšího hokejistu všech dob.

Také mezi hokejisty se dlouhodobě řešil věčný spor. Messi, nebo Ronaldo?

„Za mě je to jasný. Messi. Měl jsem k němu vždycky blíž. Je pokornější, přijde mi jako větší sympaťák,“ hlásí Zámorský.

Kolem zrovna prochází Ondřej Kalát, mluvčí národního týmu. Když to slyší, hned zareaguje: „Tak tam napiš, že já jsem jasně pro Ronalda! Ať je to trochu vyvážený!“

Na straně Francie je i útočník Michael Špaček. Na otázku, jestli to tedy nepřeje Messimu, jako většina ostatních, odpoví jednoznačně: „Opakuju, že to přeju Francii.“ Přitom se také pousměje… Je vidět, že i mezi hokejisty je fotbal žhavé téma.

A proč to tak přeje Francii? „Protože mám rád Theo Hernándeze. Tenhle obránce hraje za AC Milán. Byli jsme se na něm dvakrát nebo třikrát podívat, protože je to od nás kousek,“ říká útočník švýcarského týmu Ambri-Piotta. Hrozně se mi líbil, jak hraje. Takže i kvůli němu to přeju Francii…“

A jak to mají trenéři? Libor Zábranský, jenž hokejem žije, nechce o fotbalu nejdřív moc mluvit. „Jsme tady kvůli hokeji!“ řekne rázně.

Ale pak přeci jenom odhalí svoje preference. Které jsou málo překvapivé… „Myslím si, že ten sportovní příběh o Messim by byl krásně zakončený. Je geniální. Zasloužil by si to,“ má jasno reprezentační asistent.

Také on se kochá, když ho sleduje na hřišti. Jak si přilepí míč na nohu a nikdo mu ho nevezme. „Je prostě geniální,“ dodává Zábranský. Ale pak fotbalové debaty končí. „Jsme tady kvůli hokeji!“

A co jeho kolega Martin Erat? Nečekejte zázraky… „Budu fandit Argentině, aby konečně Messi vyhrál.“

I když je hokej jasnou prioritou, po zápase všichni poběží k telefonu. Budou chtít vědět: Splní si Messi sen?

Když ano, většinou budou spokojení. I když pár výjimek se najde…