Proti všem. Francie jde do finále v izolaci. Jak je to s nemocnými?

PŘÍMO Z KATARU | Mohou překazit pohádku, po které baží celý svět. Mohou vyrvat trofej pro fotbalového mistra světa z rukou Lionela Messiho. Kvalitu, sebevědomí, prostě náboje na to rozhodně mají. Francouzi navíc vědí, že jdou proti všem. Ve finále mundialu v Kataru s Argentinou, jež se hraje v neděli v podvečer na stadionu Lusail, se plánují postavit osudu.

V Kataru je na 30 tisíc Argentinců, společně s Maročany jsou nejviditelnější i nejhlučnější. Na tribunách téměř devadesátitísícové arény budou vládnout. „Jejich tým má velkou podporu celý turnaj,“ přikývl trenér Francie Didier Deschamps. „Fanoušci jsou pozitivní, věřím, že to bude i ve finále,“ přihodil.

Francouzi měli v hledišti výrazný deficit už v semifinále s Marokem, přesto ho zvládli poměrně bravurně. Je znát, že jsou protřelí. Za posledních šest let je čeká třetí ultimátní duel na velkém turnaji. Finále na domácím EURO 2016 nezvládli, padli s Portugalskem. V roce 2018 už na světovém šampionátu zdolali v Rusku Chorvatsko.

„Je rozdíl, když hrajete první finále nebo druhé. Podle toho mluvím s hráči. S každým je potřeba pracovat rozdílně,“ popsal Deschamps. „Je jasné, že je to emotivní, pokaždé. Může vás to i přemoci, ale musíte se s tím vypořádat v šatně. Musíte je kontrolovat. Myslím, že máme zkušené mužstvo, aby to zvládlo,“ doplnil kapitán Hugo Lloris.

Nadhled bude potřeba, protože nejen na stadionu bude náklonnost jasně na straně soupeře. Messi je magnet na podporu. „Víme to. Dokonce i někteří lidé ve Francii mu přejí,“ usmál se Deschamps. „My se musíme koncentrovat a pokusit se vyhrát,“ nakázal „podřízeným“.

„Málokdo nás podporuje. Ale my víme, že jsou Francouzi za námi. Ušli jsme dlouhou cestu od chvíle, kdy tohle dobrodružství začalo. Víme, co Leo znamená pro historii fotbalu, ale je to zápas mezi Francií a Argentinou,“ upozornil Lloris.

Méně fans za zády však není jediná francouzská potíž. Po „epidemii“ zranění klíčových borců (Pogba, Benzeme, Kanté, L. Hernandéz, Kimpembe, Nkunku) je to nástup nemoci. Už proti Maroku nenastoupili Upamecano s Rabiotem.

Jakýsi virus (Deschamps mluvil o vlivu klimatizací) chytil podle posledních zpráv také T. Hernanéze, Tchouaméniho, Varanea, Comana. „Nic nevím, byl jsem na snídani sám. Ostatní spali,“ neprozradil Lloris na předzápasové tiskovce v Dauhá, jak jsou na tom jeho kumpáni.

Konkrétní nebyl ani Deschamps: „Mně je dobře, děkuju za optání. Teď nic nevíme, moudřejší budeme večer a především zítra.“

