Bojoval proti Čechům, teď jim Norrena pomáhá: Jedna a jedna jsou někdy tři

Šest sezon hájil branku často taky proti českým výběrům, mezi jeho soupeře patřili i současný manažer reprezentace Milan Hnilička nebo asistent kouče Martin Erat. Teď s nimi stojí Fredrik Norrena na jedné straně. Byla i jeho zásluha, že mužstvo na Švédských hrách v početní nevýhodě ani jednou neinkasovalo. Na trénincích s hráči cvičil ještě vhazování a předvedl, že gólům uměl nejen zabraňovat, ale dovede je i dát. Jednou vysekl parádní bekhendový blafák.

Kdysi jste coby finský reprezentant stával často v brance proti českým hráčům. Nebylo přece jen zvláštní, když jste byl na střídačce v jiném „dresu“ a po vítězství slyšel českou hymnu?

„Máte pravdu, bylo. Mým prvním turnajem byla Karjala, dvakrát se hrálo v Turku, kde bydlím. Dostali jsme dokonce kabinu, v níž jsem strávil kus života. (směje se) Stál jsem na stejné střídačce, kde jsme sedávali, porazili jsme Finsko. Ale nezáleží, jaký na sobě mám dres. Hokej miluju, je to má vášeň a chci co nejvíc pomáhat týmu, ve kterém působím. Miluju vyhrávat a tohle bylo vítězství. Hokejová rodina je strašně malá, každý se zná s každým. Je hezké a zároveň vzrušující, když můžete pracovat na špičkové úrovni a zároveň jste součástí juniorského programu, který z mladých hráčů dělá top hráče. Moc mě to baví.“

FREDRIK NORRENA Narozen: 29. listopadu 1973 (49 let) v Pietarsaari (Finsko) Pozice: videokouč české reprezentace, trenér juniorů TPS Turku Brankářská kariéra: TPS Turku (1992-97, 1995-2002, 2013-14), Kiekko Turku (1992-95, 1996/97), AIK Stockholm (1996/97), Rauma (1997-98), TuTo Turku (1999/00), Frölunda (2002-03), Linköping (2003-06, 2009-12), Columbus (2006-08), Kazaň (2008/09), Vaxjö (2012-13) Reprezentace: 1x ZOH (2006), 5x MS (2002, 2004-07) Trenérská kariéra: trenér brankářů TPS Turku (2014-20), asistent kouč juniorů TPS Turku (2020-21), hlavní kouč juniorů TPS Turku (od 2021), videokouč české reprezentace (2022/23) Úspěchy: 1x stříbro ZOH (2006), 1x stříbro MS (2007), 1x bronz MS (2006), 1x vítěz Evropského poháru (1994), 4x vítěz finské ligy (1995, 1999-2001), 1x vítěz švédské ligy (2003), 1x Gagarinův pohár (2009), Síň slávy finského hokeje (2018)

S Karim Jalonenem se znáte dlouho, zažil jste ho v Turku ještě jako hráče. Zůstali jste ve spojení celou dobu?

„Víceméně ano. Když jsem začínal chytat za TPS, patřil ke starším hráčům. Vzal si mě pod křídlo, staral se o mě, a jakmile skončil a začal trénovat, dělal asistenta u ligového týmu. Potom prošel různými štacemi, přes léto žije v Turku. Trávili jsme spolu hodně času a během sezony si volali. Když jsem ještě chytal, vyptával se třeba na některé brankáře, probírali jsme hokej, zaučoval mě a odborně vedl. Patřil k mým největším mentorům.“

I proto se vám ozval, když k sobě do trenérského štábu hledal nějakého krajana?

„Tak nějak, bylo to v listopadu, před prvním turnajem. Trénuju už nějakou dobu, hned jak jsem skončil, začal jsem se věnovat brankářům, což trvalo šest let. Byl jsem u finské dvacítky, která vyhrála juniorský šampionát v Kanadě. Ale vždycky jsem chtěl být hlavní kouč. Teď vedu druhým rokem juniory TPS. Kari mi v kariéře hodně pomohl. Během covidu byl doma, často jsme se potkávali, chodili na ligové zápasy. Na hokej máme dost podobný názor. To je možná jeden z důvodů, proč jsem tady. Seběhlo se to rychle. Chtěl jsem Karimu pomoct i za to, co pro mě vykonal. Mám smlouvu do konce sezony.“

Co na to říkali doma, že budete víc času pryč?

„To už patří k mé práci. Děti vyrostly a nebydlí s námi, mám chápavou manželku. Když jsem v Praze, bydlím na hotelu, párkrát jsem spal u Kariho