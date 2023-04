Jiříček a Svozil o rivalitě, bratrech, americké zimě či skoku do NHL

David Jiříček v zápase proti Rakousku na MS do 20 let • Profimedia.cz

Jsou kamarádi a konkurenti zároveň. Bojují spolu o pozici v defenzivě Columbusu Blue Jackets i v reprezentaci pro nadcházející MS. Osud staví zadáky Davida Jiříčka (19, 4 zápasy v NHL) a Stanislava Svozila (20, 2 zápasy v NHL) proti sobě. Jako by chtěl testovat pevnost jejich vztahu. Tihle dva si však dál fandí navzájem. „Jsme rádi jeden za druhého,“ ujišťuje ve dvojrozhovoru pro isportPremium Svozil, jenž se narodil v Přerově a hokejově vyrostl v Kometě. „Je paráda, že se máte o koho opřít,“ připojuje Jiříček, rodák z Klatov a bývalý hráč Plzně. Poletí spolu v květnu i do Rigy na šampionát?

Není tedy vůbec nepříjemné, že dva krajané-vrstevníci zápolí o místo v sestavě celku NHL?

Svozil: Naopak je to příjemné. Samozřejmě víme, že je mezi námi „konkurence“, ale vůbec nám to náš vztah nezkazilo. Nikdy jsme nebyli naštvaní, že ten druhý třeba hraje víc. Jsme rádi jeden za druhého. Když Jířa hrál v NHL anebo i v AHL, díval jsem se na zápasy a fandil mu. Je tam ještě Martin Ryšavý. Jsme tři kluci, kteří spolu začali od šestnáctky hrát v jednom týmu.“

Jiříček: „Kde není konkurence? Je všude. Se Svozkou se známe od patnácti let. A že je taky Čech? Takhle se to nedá brát. I ke Švédovi můžete mít bližší vztah. Spíš je paráda, že se máte o koho opřít. Na začátku sezony s námi byl ještě Kuba Voráček, který nám hodně pomohl. Vždycky je dobré mít vedle sebe krajana. Sezona je dlouhá, v Americe je zima, jste tam sám, bez rodiny. Když je to těžší na hlavu, můžeme si navzájem pomoct a povzbudit se.“

Hráli jste vůbec někdy více střídání v jedné obranné dvojici?

Svozil: „V mládežnických reprezentacích.“

Jiříček: „Nebo v situacích, kdy jsme museli dohánět skóre. Jinak nám asi trenéři spolu moc nevěří.“

Svozil: „Ne že nevěří. My jsme to ani pořádně nezkusili…Ale je fakt, že nevím, jestli by to dopadlo úplně dobře. Oba bychom se omylem tlačili dopředu a pak by jeli na nás pět na nula. A my někde na brankové čáře. (úsměv) Rádi útočíme.“

Jednoduchá otázka: Kdo je podle vás nejlepším hráčem Columbusu?