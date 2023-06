Plán, jak vyhodit Jalonena? Dědek na vše reaguje: Vím, že hráči byli zmatení

Tweet pardubického bosse si zobrazilo téměř 400 tisíc lidí. Reakce přibývaly kosmickou rychlostí, věcné, méně věcné i hysterické. To téma každopádně bylo okamžitě na stole. Mnozí měli jasno: jde o předem domluvený projekt Petra Dědka a svazového šéfa Aloise Hadamczika, jak svrhnout finského kouče. Co tvrdí muž, jenž po sezoně odvolal Radima Rulíka a nyní jeho nástup k reprezentaci vítá? „Trénovat klub a reprezentaci je rozdíl…“

Národní tým má českého trenéra. Takže jste spokojený?

„Netajím, že mě těší, že českou reprezentaci přebírá náš trenér. V tomto ohledu jsem trvale konzistentní. Od začátku jsem kritizoval příchod Kariho Jalonena, mé obavy z daného kroku se potvrdily. Za dva roky pod jeho vedením jsme se nikam neposunuli. Nás hokej byl nezajímavý, pro fanouška muselo jít o tristní pohled.“

Ani bronzová medaile vás nepřesvědčila?

„Za tu jsem byl rád a chci, aby to zaznělo. Každá medaile je fajn už proto, že motivuje mladé kluky pracovat. Což je hrozně důležité, děti potřebují vidět úspěšné ambasadory, áčko na stupních. Úspěchy na velkých akcích se promítají do šíře hokejové základny. Víme, co s členskou základnou udělalo Nagano a tři zlaté medaile ze světových šampionátů po sobě. Jen byla škoda, že se odvoláním trenéra Jalonena zabýval výkonný výbor tak dlouho. V mých očích to bylo nedůstojné.“

Nesouhlasil jste s Jaromírem Jágrem, že takovou záležitost je třeba pečlivě zvážit?

„Znovu a opět konzistentně říkám, že výkonný výbor, svázaný s bývalým