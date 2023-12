ONLINE: Švýcarsko - Česko 0:0. Chytá Kořenář. Vydrží neporazitelnost?

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Genoni (van Pottelberghe) – Kukan, Glauser, Marti, Loeffel, Frick, Heldner, Berni, Aebischer – Thürkauf (C), Malgin, Moy – Andrighetto (A), Corvi, Herzog – Biasca, Jäger, Riat – Scherwey (A), Richard, Bertschy – Künzle. Hosté: Kořenář (Pavlát) – Kempný (A), Hovorka, Pyrochta, Jandus, Mašín, Zábranský, Král, Ticháček – Červenka, Špaček (C), Flek – Voženílek, Kodýtek, Stránský (A) – Rychlovský, Tomášek, Kousal – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Beránek – Lenc. Rozhodčí Heikkinnen, Holm – Nikulainen, Špůr Stadion Swiss Life Arena, Curych

Finsko - Švédsko 2:3

Hokejisté Švédska porazili na Švýcarských hrách v severském derby Finsko 3:2 a i po druhém vystoupení v Curychu zůstali stoprocentní. V neděli bude výběr Tre kronor hrát proti českému týmu, který dnes od 18 hodin vyzve domácí Švýcary, o turnajové prvenství. Finové naproti tomu ještě nebodovali.

Finové začali stejně jako na úvod turnaje v Praze proti českému výběru dobře a šli do vedení - po 77 sekundách se prosadil Ohtamaa. Vyrovnat mohl Elvenes, ale gólman Lehtinen byl proti. Na druhé straně mohli Finové zvýšit náskok, jenže Lammiko byl neúspěšný. Když se v závěru třetiny hrálo ve čtyřech na obou stranách, využil prostor na ledě Wingerli a necelou půlminutu před přestávkou vyrovnal.

De la Rose navíc ve 26. minutě poslal Švédy do vedení, poté co proměnil samostatný únik, do kterého ho vyslal chytře Strömwall. A právě Strömwall pak ve 37. minutě navýšil vedení švédského výběru. Díky své rychlosti se dostal za obranu Finů a bekhendovým pokusem překonal se štěstím Lehtinena. Do druhé pauzy už pak Finové přes zvýšenou aktivitu odpovědět nedokázali.

Nakonec se jim to podařilo ve třetím dějství. V jeho polovině přečkali obrovskou možnost Sörensena, jemuž sebral radost dobrým zákrokem Lehtinen, v 55. minutě vykřesal naději na další obrat Pajuniemi, ten už se ale nekonal. Švédové v závěru ustáli i hru Finska bez brankáře a v celkovém účtování Euro Hockey Tour se dotáhli na vedoucí Čechy.

Finsko - Švédsko 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Ohtamaa, 55. Pajuniemi (Liedes) - 20. Wingerli, 26. De La Rose (Strömwall), 37. Strömwall (Elvenes). Rozhodčí: Hribik (ČR), Borga (Švýc.) - Cattaneo, Schlegel (oba Švýc.). Vyloučení: 7:2. Bez využití. Diváci: 4021.