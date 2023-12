Červenka pádí k dvoustovce. Chválí hokej i fanoušky. Bude kapitán na MS?

Z kabiny vyšel až jako poslední, po další dávce v posilovně. Před ním se střídali zástupci mladé krve. Ale mistr světa z roku 2010 má v mužstvu stálé místo, i když za dva roky bude atakovat čtyřicítku. „Jsem rád, že tady pořád můžu být. Hodně to pro mě znamená,“ hlásí útočník švýcarského Rapperswilu, na jehož zápasovém výkazu aktuálně stojí číslo 193.

Takže se nezadržitelně blíží bájné metě. Dvě stě startů za českou reprezentaci zvládli pouze Výborný a Čáslava. A před ním v historické bilanci už je pouze olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Pavel Patera.

Hned pod nimi svítí jméno Červenka.

„Víte, je to fajn, zvlášť když vím, jaké legendy jsou přede mnou. Ale snažím se tím nezabývat. Koukám vždycky jenom na další zápas,“ popisuje účastník deseti světových šampionátů, z nichž má jedno zlato a dva bronzy.

Na ten první vyrazil v roce 2009 do Švýcarska. Zatím poslední odehrál v uplynulé sezoně v Rize a v Tampere. Tedy po čtrnácti letech. Nechyběl ani na domácím ledě v roce 2015 v burácející O2 aréně. A pokud si udrží výkonnost, nemělo by ho minout ani mistrovství světa v příštím roce. „Samozřejmě, že by mě to lákalo. Ale nedívám se tak dopředu. Snažím se vždycky připravit na další zápas. Řeším jenom to, co můžu kontrolovat,“ hlásí mistr extraligy se Slavií z roku 2008. „Ale není potřeba si něco nalhávat. Je to velká událost, všichni čeští hráči by na něm chtěli hrát. Já určitě nejsem výjimka.“

Ve hře je i to, že právě on by mohl mít kapitánské céčko. Kvůli zdravotním důvodům musel ukončit kariéru David Krejčí, takže se pro roli klíčového lídra nabízí právě dlouholetý oddaný reprezentant, jenž nikdy nenechal národní tým ve štychu. „Bylo by to pěkný, ale to vůbec nezáleží na mně. Těžko se mi o tom teď mluví, nikdo neví, co bude. Musím se soustředit, abych podával co nejlepší výkony, zbytek nějak dopadne,“ nekouká Červenka příliš dopředu.

O víkendu ho čekají dva zápasy v rámci Švýcarských hokejových her. Ten první, před domácím publikem, Češi zvládli. Výhru 2:1 provázela báječná atmosféra, která jenom potvrdila, jaký je hokej v Česku fenomén. „Všichni víme, jak naši lidi umějí fandit. Je opravdu zábava před nimi hrát, všichni jsme si to moc užívali. Zápas jsme odmakali, bylo to těžké, ale jsem rád, že jsme to zvládli,“ vykládal osmatřicetiletý útočník.

Ten odehrál pod Radimem Rulíkem první utkání, předešlou reprezentační akci v říjnu vynechal. Zatím má kouč stoprocentní bilanci. Čtyři zápasy, čtyři výhry.

Takový vstup do angažmá na reprezentační střídačce nikdo z českých trenérů neměl. „Je to fajn,“ reaguje Červenka, který už vystřídal několik reprezentačních koučů. Teď poznává dalšího.

„Myslím si, že to šlape. Hokej je náročný, ale funguje. Vyhrávají se zápasy, což je to hlavní. Hlavně to chce udržet,“ hlásí kapitán.

Už teď se může hokejový národ těšit na květen. To vypukne šílenství. „Člověk si užívá zápasy úplně jinak, i když s tím souvisí tlak. Ale lidé nám dávají extra energii,“ chválí Červenka zaplněné tribuny.

Není vyloučené, že právě on povede mužstvo s céčkem na dresu také při domácím mistrovství.

Nejvíce zápasů za Česko

219 David Výborný

201 Petr Čáslava

197 Pavel Patera

193 Roman Červenka

189 Martin Procházka

185 František Kaberle ml.