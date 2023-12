Kouč Rulík: Čtyři výhry? Za rekord to neberu... Čeká nás spousta práce

Slovo generálka před mistrovstvím nemá rád. Ale v určitém smyslu se tak zápas dal považovat. Protože až si v největší české hale stoupne opět na střídačku, už to bude při šampionátu. „Byla to těsná výhra, ale určitě cenná,“ vykládal reprezentační kouč.

Co byste řekl k zápasu?

„Nebylo to vůbec jednoduché. Hlavně po první třetině, kdy jsme měli víc šancí a víc ze hry, ale nepovedla se nám vstřelit branka. Oni nám jednou ujeli a dali gól. Ale myslím, že jsme se drželi konceptu, co jsme chtěli. A jsem rád, že jsme zápas hlavně v domácím prostředí otočili. Bylo to vyrovnané, mohlo to dopadnout jakkoliv. Ale myslím, že jsme si za tím šli a byla velká bojovnost hráčů. Plus výborný výkon brankáře. Ten nás podpořil, nevypadávaly z něj kotouče.“

Akorát přesilovky vám úplně nevyšly.

„Škoda, že jsme si při nich nepomohli, ale zase jsme výborně sehráli oslabení v závěru. Takže to byla těsná výhra, ale určitě cenná.“

Co jste říkal na to, jak hrála lajna, v níž byli bratři Kovařčíkové?

„Skvěle. Myslím si, že patřili k nejlepším na ledě, a byli odměnění druhou brankou. To se mi strašně líbilo, protože to bylo přesně to, co od nich očekáváme a oni to ukázali na ledě. Dali rozdílový gól, ale celý zápas sehráli výborně.“

Jak vás oslovila atmosféra hlavně v souvislosti s domácím mistrovstvím?

„Že to bude asi podobné v květnu. Jestli někteří kluci byli nervózní, tak je dobře, že si to zkusili. Protože tak to bude vypadat.“

Máte čtvrtou výhru v řadě, což je nejlepší vstup trenéra v české reprezentaci. Co to pro vás znamená?

„Já to ani nevěděl… Na rekordy bych to nepočítal. Je to příjemné, ale čeká nás spousta práce. Z každého zápasu se musíme poučit, i když se vyhraje. Nepředbíhat a zase se připravit na ten další. Jít postupně k tomu, co bude nejdůležitější.“

Jaké jste si vzali poučení z tohoto utkání?

„Hlavně musíme pilovat souhry a komunikaci.“

Co jste říkal na brankáře Dominika Pavláta?

„Od toho všechno začalo, protože předvedl výborný výkon, byl jistý, nepadaly z něj puky.“

Stihl jste si během utkání v báječné atmosféře uvědomit, co vlastně pro Česko znamená hokej?

„Já to dobře vím. Vždyť máme největší návštěvnost v historii mistrovství světa a letos se to možná ještě překoná. Což může být jedině v zemi, která má hokej ráda. Jsme rádi, že jsme prvním turnajem lidi oslovili a teď přišli podpořit náš tým v takovém počtu.“

Těšíte se o to víc už na domácí mistrovství?

„Těším se na sobotní utkání.“ (smích)