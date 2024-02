Voženílek po Švýcarsku: Dva góly jsou hezké. Mistrovství? Je to daleko

O jak cenné a důležité vítězství jde v duelu, který se dlouho nevyvíjel dobře?

„Turnaj nebyl povedený, první dva zápasy nevyšly a pak i první obdržený gól od Švýcarů nás trochu rozhodil. Jsem však rád, že jsme se vrátili do utkání, v jehož druhé polovině jsme byli lepší.“

Přišlo vám, že Švýcarům postupně docházejí fyzické síly kvůli náročnějšímu programu?

„Nedělní zápasy jsou těžké pro všechny, jde to rychle po sobě. Jsme rádi, že jsme pak měli více sil, i bruslařsky jsme na tom byli líp. Tohle je určitě pozitivní zpráva pro nás.“

Stejně jako pro vás dva góly v duelu národního týmu…

„Jasně, že to je hezký, i když druhý byl do prázdné brány. Ale těší mě, že jsme předvedli dobrý výkon a že jsme Švýcary po většinu času přehrávali. Bylo důležité, že nás nepoložil jejich gól těsně před koncem druhé třetiny. Kdybychom ve třetí části inkasovali další… Je skvělé, že jsme se dokázali vrátit, protože se vždycky hraje kvůli vítězství.“

Váš gól na 2:1 padl ze záporného úhlu, jak jste v té chvíli uvažoval?

„Viděl jsem gólmana, že je hodně vyjetý a mimo bránu, předpokládal jsem, že se bude vracet, takže jsem to tam chtěl takhle nahodit. Z deseti případů vám to vyjde jednou, ale záměr byl nahodit puk s tím, že by si to mohl srazit do brány. Potěší každý gól, který týmu pomůže k vítězství.“

Ceníte si faktu, že hokej, na jaký jste zvyklý z extraligy, platí a píše i na mezinárodní úrovni?

„Samozřejmě. Je to pozitivní. Druhá věc je, že v Česku nemáme tak velká hřiště jako bývají na těchto mezinárodních turnajích. Rozdíl v tom přece jen trošku je.“

V čem je díky větší šířce ledu jiná spolupráce s oddílovým kolegou Martinem Růžičkou?

„Co se týká souhry do útoku, je to hodně podobné, ale fyzicky náročnější je tu dohrávání soupeřů, protože hřiště je fakt velké.“

Do mistrovství světa je stále daleko, ale věříte, že jste se o kousek zase přiblížil Praze?

„Tyhle otázky dostáváme čím dál častěji… Ono je náročné odhadovat, kdo přijede, kdo nepřijede, kdo bude v jaké formě. Jak říkáte, je to daleko, každý z nás se musí soustředit na denní práci v klubu a nakonec z toho něco vzejde.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:37. Simic, 39:58. Marchon, 43:33. Moy Hosté: 32:59. Zámorský, 38:23. Voženílek, 50:11. D. Kaše, 52:33. Hájek, 58:57. Voženílek Sestavy Domácí: Hughes (van Pottelberghe) – Kreis, Glauser (C), Fora (A), Stadler, Jecker, Jung, Wüthrich, Frick – Moy, Senteler, Kessler – Bader, Rochette, Simic – Scherwey (A), Heim, Marchon – Zehnder, Schmid, Schmutz. Hosté: Málek (Zajíček) – Kempný (A), Hovorka, Galvas, Zámorský, Hájek, Jandus, Král, Gazda – Voženílek, Jašek, Růžička (C) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Bambula – Flynn, Horák (A), Beránek – Rychlovský, D. Kaše, Najman. Rozhodčí Brander (FIN), Holm (SWE) – Strömberg (SWE), Lundgren (SWE) Stadion Löfbergs Arena, Karlstad (SWE) Návštěva 2672 diváků

Tabulka Švédských her 1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. Finsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. Česko 3 1 0 0 2 8:11 3 4. Švýcarsko 3 0 0 0 3 7:14 0