Zaostřeno na Litvínov. Zajíček s motýly v břiše, Kašeho samota

Dvaadvacetiletý Šimon Zajíček si výjezd do mrazy svírajícího Karlstadu vybojoval výtečnými výkony v extralize a tady poznal hned napoprvé, že EHT je zase jiná, vyšší úroveň. Finové se střelami obvykle nemrhají, čekají na vhodnou příležitost. A pak se brankář druhého týmu musí činit. Zajíček poprvé inkasoval po 198 sekundách hry.

Tedy brzy. „Premiéru jsem si užil, ale asi bych si ji užil víc, kdybychom vyhráli,“ drobně se pousmál. O finské extra kvalitě měl předem jasno, nicméně na ledě předpověď těžkého boje ještě narostla. „Splnilo to mé očekávání a ještě spíš předčilo. Myslím, že to z jejich strany bylo ještě tak o level jinde, než jsem se domníval,“ hodnotil upřímně.

První start v elitním dresu je vždy událost, Zajíčka nevyjímaje. „Moc stresu nebylo, před prvním buly jsem ale cítil nějaké motýlky v břiše,“ pravil.

Úvodní dva góly obdržel z klasických situací, které zápas přináší. Třetí však byl smolný, při českém oslabení správně šel s finskou střelou, jenže ta trefila hráče soupeře do těla a od ní se odrazil v úplně jiném směru za čáru. A bylo 1:3. „Střílelo se do pravé strany, trefilo to Fina mezi kruhy a puk se odrazil na úplně druhou stranu, takže smůla,“ pokrčil rameny.

Zajíčkův kumpán David Kaše posléze zkontaktoval soka na 2:3, zadělal na potřebné drama, jenže za dvě minuty přišla kritická chvíle, kterou si litvínovský brankář musel vyčítat. Finský kápo Hannes Björninen v 51. minutě suše objel půlku hřiště a nedaleko od české střídačky vypálil. Zdánlivě nazdařbůh. A kotouč prošel… Laciný gól? „Ano, taky jsem to viděl lacině,“ přiznal Zajíček. „Ztratil jsem puk a už jsem ho nenašel. Ani tady štěstí možná tolik nepřálo, ale třeba to přijde jindy,“ zadoufal.

Domů si odveze domácí úkoly a poznání, že je před ním hromada další práce. „Myslím, že si ze zápasu můžu hodně vzít. Co především? Úplně všechno… Vše se dá vždycky udělat líp,“ dodal.

Zajíčkův klubový souputník David Kaše si opatřil čtvrtou trefu v národním mužstvu při svém 12. vystoupení. Tuctové nebylo. V přesilovce jej Roman Horák našel úplně osamoceného a přesně trefil díru u tyčky.

„Jsem rád, že mi to tam spadlo,“ nedělal, že mu to je kvůli porážce lhostejné. „Hory mě hezky našel a byl jsem až překvapený, kolik jsem měl místa. Zkusil jsem vystřelit, vyšlo to. Gól nás nakopnul, jenže v dalším střídání jsme hned inkasovali a to nás hodně srazilo,“ připomněl Kaše Björninenovu vyjížďku.

A kvitoval, že se jeho tým po čtvrtku herně zvednul. Byť logicky roli hrál i fakt, že Švédové jsou kádrově silnější. „Oproti prvnímu zápasu to bylo úplně jiné. Neřekl bych, že jsme byli horším týmem. Zlepšili jsme pohyb, ale rozhodla koncovka. V ní byli Finové lepší. Na tom musíme zapracovat, abychom v neděli vyhráli,“ je mu jasné.