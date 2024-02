Rulík: V březnu letíme do Ameriky, mluví se o výměně Kubalíka

Video se připravuje ... PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Devět zápasů, šest výher a tři porážky. Národní mužstvo má za sebou třetí part ze čtyřdílného seriálu evropské Tour. Poslední podnik přijde v Brně těsně před šampionátem v Praze, v mezidobí se rozjasní nad základem enklávy ze zámořských zdrojů. Jak hodnotil Radim Rulík třetí příčku na Švédských hrách? A jak to vidí dál? O tom kouč mluvil u kabiny reprezentace v Karlstadu po výhře nad Švýcary 5:3.

o nedělním vítězném duelu „V první třetině to nebylo úplně ono, ale ten první gól, co jsme dostali... Nechci říct, že nás to úplně srazilo, ale nebylo to úplně příjemné. Myslím, že od druhé třetiny už jsme měli ale více ze hry, konkrétně ve druhé třetině jsme hráli většinu času v jejich pásmu, jen škoda, že jsme nedali více branek. Celkově jsme se lepšili v utkání. Ve třetí třetině, přestože jsme prohrávali, tak tam odhodlání ze strany hráčů bylo. Za tu pracovitost a snahu pak byli hráči odměněni. Chtěli jsme zakončit turnaj výhrou, což se nakonec podařilo.“

o gólu Švýcarů na 2:2 v čase 39:58 „Bylo to dvě sekundy do konce, stane se to... Ale my jsme nehráli úplně dobře ten box-out kolem branky, defenzivu jsme měli sehrát malinko lépe. Dostali jsme takhle tři góly. Všechno bylo po střelách z modré čáry. Tam jsme to měli zahrát lépe. Řekli jsme si, že dneska chceme vyhrát. Jejich gól nebyl příjemný, ale také jsme věděli, že máme před sebou ještě dvacet minut."

o celém turnaji „Ukázal nám sílu soupeřů. Viděli jsme velkou kvalitu Švédů, mají tady podle mého nejsilnější tým. Myslím, že mají více zkušeností s mezinárodním hokejem, možná i s NHL. A myslím, že právě ta zkušenost hrála velkou roli. I Finové měli silné mužstvo, ale s nimi jsme sehráli výborné utkání. První zápas se nám nepodařil, ale ve druhém už jsme se zlepšili a ve třetím jsme v tom pokračovali. Nechtěli jsme mít tři prohry, chtěli jsme poslední zápas zvládnout. Náš výkon měl podle mého stoupající tendenci, samozřejmě to ukázalo hodně věcí, ale je těžké to nějak definovat bezprostředně po zápase. Samozřejmě si to všechno rozebereme, jak to děláme po každém turnaji, a dáme hráčům určité zprávy, jak jsme viděli jejich výkon. Jsem každopádně rád, že jsme sem vzali obměněný kádr. Hodně nám to pomohlo, že jsme viděli zase další hráče.“

o Danielu Voženílkovi a jeho spolupráci s Martinem Růžičkou „Proto jsem také chtěl, aby hráli spolu. Jsou na sebe zvyklí. Jestli jsme je měli využít, tak právě v té dvojici, protože i v Třinci jim to funguje. Jsem přesvědčený, že v play off půjdou zase daleko, protože ti kluci mají vynikající charakter, a to hraje obrovskou roli.“

o Davidu Tomáškovi, který hraje za Färjestad, ale nebyl nominován „Má výbornou sezonu, hraje ve špičkovém týmu, daří se mu, má výborné spoluhráče, což bude mít v reprezentačním týmu také. Nic hráčům neslibuji, ale určitě je to hráč, kterému když vyjde závěr sezony po stránce zdravotní a nebude tam nějaký rapidní pokles formy, tak je to rozhodně jeden z hráčů, kteří nás budou zajímat. Jinak nebudu žádné hráče vyzdvihovat, protože jsme tady byli jako tým. Některým se samozřejmě dařilo více, některým méně, ale nebudu to prezentovat do médií.“

o tom, že soupeři mají českou hru načtenou lépe než zkraje sezony „Nevím, my máme soupeře také načtené... Ve většině případů je to styl na styl. I Finové upustili od té obrany, třeba proti nám už nehrají takový beton, jak hráli. V NHL je to podobné. Pak je to otázka útočného pásma. Některé týmy hrají více přes obránce, některé používají více rotaci, tam jsou nějaké změny, ale celkově ten styl je hodně podobný.“