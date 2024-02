Úkaz Hovorka: další (ne)nápadný artikl z extraligy s šancí vystřelit až do NHL

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Příběh chasníka Adama Klapky nejspíš znáte. Před dvěma roky téměř no name, hráč na pomezí Chance ligy a extraligy. Nedávno si střihl premiéru v NHL za Calgary Flames. V Českých Budějovicích se klube kopie úžasné story. Ti dva mají leccos společného. Obránce Mikuláš Hovorka (22) není zase tak daleko od toho, aby Klapku v blízkém budoucnu napodobil.

Dvoumetrového praváka si kouč Radim Rulík vybral už podruhé v sezoně, vzal jej i na Švédské hry do Karlstadu. Vidí v něm na tuzemské poměry křiklavý potenciál. Pokud vše půjde podle nastíněného plánu a rozjetým kvaltem, další zastávkou může být světové jeviště číslo jedna.

Co je v hráči a v co může vyrůst, ukáže občas jedna jediná akce. Jako například v sobotu proti Finsku, kdy se Hovorka za brankou elegantně až drze zbavil napadajícího soka a perfektně vyvezl kotouč do rychlé ofenzivní akce. Během mžiku okázale nabídl sebedůvěru, zručnost a vynikající cítění hry. Navíc je silný, má daleký dosah.

„Sebevědomí mi roste každým střídáním. Na začátku zápasu se mi povedlo pár věcí, takže jsem se hned cítil lépe,“ líčil v poslední době hodně diskutovaný hráč.

Rulík se nad jeho výkonem téměř rozplýval. „Měl skvělé akce, odehrál výborný zápas,“ pravil a byl pro, aby právě mladý bek Motoru získal odměnu pro českou jedničku v užitečnosti. „Za ocenění jsem rád, i když to po týmové stránce nevyšlo,“ připojil Hovorka po porážce 2:4 s vítězem turnaje.