MS 2015? Jágrův šampionát, smutek. Úžasná Kanada a Rusové se vykradli

Neprohráli jediný zápas. Tým Kanady uchvátil šikovností, kreativitou, rozdával radost a drtil všechny, kdo se mu postavili do cesty. Na mistrovství světa v Praze a Ostravě 2015 si zaslouženě dokráčel pro světový titul. Forma mužstva kolem Sidneyho Crosbyho gradovala v play off, v němž javorové listy dostaly jediný gól. Padl ve finále proti Rusku, v němž zámořský celek smetl úhlavního rivala 6:1. Češi doma skončili smutně pod stupni vítězů.

„Nečekal jsem, že to půjde tak hladce,“ prohlásil kapitán Crosby. Kanada se spoustou hvězd NHL naprosto ovládla turnaj a zaslouženě vybojovala popětadvacáté titul mistrů světa. Skvělým hokejem si získala sympatie všech. Na rozdíl od Rusů, jež porazila rozdílem třídy a kteří neskousli finálovou prohru. Ještě před předáním poháru pro vítěze se vykradli z ledu.

Nezůstali na ledě O2 areny, kanadskou hymnu zaslechli cestou do šatny a při krátkých rozhovorech s novináři v mixzóně. Podobně ostudně se Rusové zachovali o pět let dřív po finálové prohře s Českem v Kolíně nad Rýnem. Snad všichni ruští hráči s výjimkou Alexandra Ovečkina si sundali z krku stříbrné medaile. Jejich televize uťala přenos ještě před slavnostním ceremoniálem.

Ve stínu skryté kamery

Domácí šampionát opět pobláznil celé Česko. Do Prahy a Ostravy se mistrovství světa vrátilo po jedenácti letech. O lístky byl enormní zájem, lidi hokej zase vtáhnul a aktéři si pochvalovali báječnou atmosféru. Český hokej na turnaji vydělal 450 milionů korun. Padl nový rekord – zápasy navštívilo dohromady 741 690 diváků.

Po neúspěšné olympiádě 2014 se místo Aloise Hadamczika k reprezentaci vrátil Vladimír Růžička. Ještě před mistrovstvím světa však vypukla korupční aféra, která vrhla temný stín. Otec bývalého mladého hráče Miroslav Palaščák zveřejnil video natočené skrytou kamerou. Růžička na něm mluvil o částce 500 tisíc korun – daru, půjčce či úplatku, což nebylo zřejmé – za to, aby syn dostal šanci hrát za pražskou Slavii, kde jako trenér působil. Klub se od kouče ihned distancoval a naznačil, že se jednalo o korupci.

„Video není nic, co by ho dehonestovalo, spíš podtrhuje jeho trenérský kredit,“ hájil kouče svazový šéf Tomáš Král. „Kdo to řídí? A proč to ten člověk vytáhl čtrnáct dní před mistrovstvím? Je jasné, že je to cílené. Jestli si chtěl vyřídit účty s Růžičkou, povedlo se mu to, ale vyřídil si je taky s námi se všemi a s fanoušky,“ rýpl si Král.

Hokejová generalita se za Růžičku postavila, u reprezentace zůstal. „Vláďa je schopný národní tým vést na střídačce a dotáhnout svou misi. Obecná důvěryhodnost jeho osoby narušená je. Vždycky byl pro fanoušky modla, ale tohle vás pošpiní. Ctíme však presumpci neviny,“ uvedl svazový boss, sám vystudovaný právník a profesí advokát.

Ač Krále i všechny ostatní kauza rozladila, o výměně trenéra těsně před šampionátem neuvažoval. „Byl bych šašek, kdybych ho odvolal,“ pravil. Policie se následně zabývala podezřením, že během působení ve Slavii chtěl Růžička úplatky od některých rodičů, aby jejich děti mohly hrát hokej. Podle něj šlo o sponzorský dar, který však nebyl zanesen do účetnictví klubu. Palaščákovi později peníze vrátil. Celá aféra dospěla k rozuzlení po dvou letech, kdy už hlavní aktér Růžička působil v Chomutově. Zaplatil pokutu 400 tisíc korun, kterou mu soud uložil za zpronevěru. Jinak by mu hrozilo 16 měsíců vězení.

S Pavelcem až do konce

Český tým posílilo osm hráčů z NHL včetně Jakuba Voráčka z Philadelphie, který se stal kapitánem, Tomáše Hertla ze San Jose a 43letého Jaromíra Jágra, jenž končil sezonu na Floridě. Deset členů mužstva působilo v KHL. Kvůli zranění se omluvili například David Krejčí (Boston), Aleš Hemský (Dallas) či Roman Polák (Toronto).

Marek Židlický přešel v sezoně z New Jersey do Detroitu. 38letého obránce s bombou v hokejce, navíc praváka, chtěl Růžička v mužstvu mít. „Když vypadneme, přijedu,“ slíbil před play off. V šestém utkání prvního kola však utrpěl otřes mozku. „Čekat by nemělo smysl,“ řekl trenér. Zdravotní problémy vyřadily Martina Ručinského. Litvínovu pomohl v extralize k prvnímu titulu, jenže dohrával se zraněným ramenem a pod injekcemi. Odmítl Michael Frolík (Winnipeg), jemuž vypršela smlouva, ale přijel Ondřej Pavelec, tehdejší brankářská jednička Jets.

Šestnáct účastníků se rozdělilo do dvou skupin po osmi týmech. V rámci skupiny se střetl každý s každým. Jen bod vynesla úvodní přestřelka se Švédy. V zápase bohatém na góly Skandinávci třikrát odskočili o dvě branky. Ještě deset minut před koncem to bylo 2:4, ale domácí tým otočil na 5:4. V 60. minutě však v přesilovce vyrovnal Mattias Sjögren a v samostatných nájezdech o vítězství Tre kronor rozhodl Oliver Ekman-Larsson, obránce Arizony, který byl s 12 body (2+10) nakonec nejproduktivnějším bekem šampionátu.