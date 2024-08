Židlický vede letní repre kemp: Náš hokej zvedá otevřenost mezi trenéry

Na centru červené lajny Filip Chytil s křídly Martinem Nečasem a Jakubem Vránou, proti nim modrá letka Tomáše Hertla s Matějem Blümelem a Jakubem Brabencem. Ta nezřídka narazila na stále vysokojakostní fortel někdejšího skvělého beka Marka Židlického. V Říčanech u Prahy běží dobrovolné srazy hráčů, kteří měli, mají či budou mít co do činění s národním týmem. Pravá ruka Radima Rulíka má vše na povel. A pěkně zblízka. Jako přímá součást hráčské skupiny.

Ve vitríně úspěchů se skví titul mistra světa z Vídně 2005, po skoro dvou dekádách přišel další. Už v roli jednoho z trenérů. Marek Židlický je machr na obrannou složku hry s výrazným přesahem do podpory ofenzivní části. I díky jeho znalostem Češi v květnu slavili zlatý šampionát. O své práci ne zrovna rád mluví, pro deník Sport a web iSport.cz udělal výjimku. „Vyhrát doma mistrovství světa je vždycky pecka a já získal pocit, že hokej spojil celý národ. Měl jsem z vítězství a z toho všeho okolo skvělý pocit,“ prohlásil zpocený v kabině po dopolední fázi.

Jaká je základní myšlenka svolávání hráčů působících v zámoří k svižným tréninkům?

„Chceme, aby se mladí kluci seznámili se staršími hráči, zahráli si spolu proti sobě. Aby, až dojde na mistrovství světa a někteří přiletěli ze zámoří na poslední chvíli, už o sobě věděli a odpadl proces vzájemného poznávání se. Máme tu kluky napříč věkovými kategoriemi, hlavně pro mladé kluky je fajn potkat zkušenější borce, dát řeč a blíž se poznat.“

Za mě palec nahoru. Čí to byl vůbec nápad?

„Bavili jsme se o tom mezi trenéry už před časem a díky panu Hadamczikovi se kempy uskutečňují. Šéf svazu nám vyšel vstříc, za což jsme rádi. Na klucích je vidět, že jsou za tuhle možnost hodně vděční. Dostanou se na led s výbornými hokejisty, k dispozici mají perfektní zázemí, nemusí si vozit věci sem a tam dokola. Všechno si mohou nechat v kabině, pokud potřebují. Pro hráče na začátku kariéry jde o velice užitečnou věc.“

Někteří hráči NHL či AHL trénují v mateřských klubech, ovšem v některých cvičeních už nefigurují, protože zkrátka hrají jinde. I to je důvod, proč jste iniciovali srazy?

„Jo, srpen je v tomhle směru už složitější a myslím, že tady hráči dostanou dobrý prostor a pomoc adekvátně se připravit na kemp, který je v NHL a AHL čeká. Tréninky probíhají v herním tempu, má to úroveň, kterou oni potřebují pro co nejhladší nástup do sezony.“

Ve středu jste valili hodinu času pět na pět ve dvou formacích na každé straně, jindy zase nasadíte cvičení a kombinační schémata, která jsou v národním týmu daná?

„Nasazovaná cvičení jsou klukům povětšinou známá. Větší důraz klademe na to, aby si dobře zahráli proti sobě, vyzkoušeli si na druhé svoje věci a tak. U toho se navzájem nejlíp poznají, navodí se tím správná atmosféra.“