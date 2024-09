Červenka s odstupem o zlatu: Výhra je jak droga. Už s Rulíkem řešil, co dál?

Umí si užít oslavy, vychutnat úspěch. Ale taky u Romana Červenky vnímáte velký nadhled, který si postupně vybudoval. Jako kapitán dovedl národní tým ke zlatu na MS. V sobotu zase zapálila O2 arenu hokejová horečka při utkání hvězd. Lídr reprezentace nechyběl a z jeho slov poznáte, jak přemýšlí vítěz. „Na jednu stranu je příjemný si všechno z mistrovství připomenout,“ začal. Ale pak dodal: „Musíte otočit list a soustředit se na to, co vás čeká. V lidech všechno pořád je a v nás samozřejmě taky. Jen je potřeba jít dál.“ To aktuálně u něj znamená Pardubice. A další MS?