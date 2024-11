Švédsko žije kauzou, trenér natřel hvězdu reprezentace: Do týmu nepatří

Spadá k nejúspěšnějším švédským hokejistům vůbec, vešel se do předběžné nominace pro prestižní únorový turnaj 4 Nations Face-Off. Obránce Erik Karlsson má být klíčovou oporou Tre Kronor při srovnání s absolutními špičkami Kanady, USA a Finska. Přesto se ve skandinávském království najdou tací, kteří by hvězdného beka nejradši ze soupisky ještě škrtli. „Nevybral bych si Erika do týmu,“ přiznal někdejší generální manažer i hlavní trenér švédské reprezentace Johan Garpenlöv.