Česko - Švédsko 5:3. Mise bez pádu. Rulíkův tým ovládl Švýcarské hry

Čeští hokejisté v závěrečném utkání Švýcarských her vyhráli 5:3 nad Švédskem a bez jediné prohry či ztráty bodu si podmanili i celý turnaj. Týmu kouče Radima Rulíka sice vyšel start do duelu, hráči Tre Kronor ale využili dvou chyb v obraně a otočili skóre ve svůj prospěch. Obrat se ovšem povedl i Čechům ve třetí třetině, kdy se po parádní sólo akci prosadil Jáchym Kondelík. O vítězný gól se postaral Ocelář Ondřej Kovařčík po skvělé kombinaci v přesilové hře. Závěrečný nápor Švédů utnul trefou přes celé hřiště do prázdné branky Martin Kaut.