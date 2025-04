Vstoupit do diskuse (

Medailová mise nevyšla. České hokejistky v souboji o bronz domácího mistrovství světa prohrály 3:4 v prodloužení s Finskem a šampionát v Českých Budějovicích končí na čtvrtém místě. Výběr koučky Carly MacLeodové přitom měl slibně rozjetý útok na třetí cenný kov v historii, když se v utkání dostal do vedení 3:0. Finkám se ale povedlo vrátit do hry a díky dvěma využitým přesilovkám duel vyrovnat. Tradiční soupeřky národního týmu žen následně dokonaly obrat a sebraly Češkám bronzovou medaili podobně jako před rokem.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové vedly v polovině utkání 3:0, Finky ale dokázaly vyrovnat a poté podobně jako před rokem ukončily sen o třetí české medaili na vrcholné akci. Loni vyhrály Seveřanky po samostatných nájezdech.

Domácím reprezentantkám se vydařil vstup do utkání, ve 3. minutě se po individuální akci prosadila Kaltounková. Vzápětí mohla přidat druhý gól Mrázová, brankářka Aholaová ale její střelu vyrazila. Českou gólmanku Peslarovou jako první prověřila Nieminenová, vyrovnat však nedokázala.

Češky poté přečkaly první oslabení a samy v přesilovce udeřily. Parkkonenová dostala za faul na Juříčkovou pětiminutový trest, který dokázala využít po vydařené kombinační akci Mlýnková a připsala si stejně jako Kaltounková čtvrtý gól na turnaji.

Snížit mohla Laitinenová, ale neuspěla stejně jako Křížová na druhé straně. Česká útočnice ve druhé třetině nejprve netrefila branku, poté si s jejím pokusem Aholaová poradila. V polovině zápasu se však prosadila Lásková střelou od modré čáry a přiblížila národní tým medailovému úspěchu.

Finky ale nerezignovaly a ještě ve druhé části snížily, když Peslarovou překvapila Suorantaová. Jen o pár sekund později navíc zahrozila Tapaniová, česká gólmanka však stihla puk vyrazit.

Na začátku třetí třetiny byla vyloučená Pejšová a Seveřanky snížily na 2:3. Po přečíslení tři na jednu se prosadila Holopainenová. Vyrovnat poté mohla Nylundová, v koncovce ale neuspěla. Aktivitu Finska posílilo vyloučení Kaltounkové, po akci Tejralové mohla vnést klid na české hokejky Křížová, čtvrtý gól ale nepřidala.

Při dalším trestu Trnkové zlikvidovala Peslarová velkou šanci Savolainenové. V 57. minutě se Češky dostaly do brejku, gólově se ale neprosadily a Finky poté dokázaly vyrovnat. Při vyloučení Hymlárové odvolaly brankářku a Holopainenová v čase 58:27 posunula zápas do prodloužení. V něm mohla rozhodnout Vanhanenová, ale podařilo se to až v 65. minutě Nylundové.