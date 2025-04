Česko - USA 1:2. Krok od senzace, Američanky rozhodly až ve třetí třetině. Domácí čeká zápas o bronz

Jako první na turnaji vedly nad Spojenými státy, od poloviny zápasu do 49. minuty pak držely vyrovnaný výsledek. České reprezentantky přesto po heroickém výkonu podlehly výběru USA 1:2 a na domácím mistrovství světa budou hrát o bronzové medaile. Naděje na historický postup do finále přes zámořského giganta držela do závěrečné sirény brankářka Klára Peslarová. „Všechny nás to hrozně mrzí, na druhou stranu jsme podaly skvělý výkon a nemáme se moc za co stydět,“ hodnotila autorka jediné české branky Tereza Plosová.

Domácí výběr v semifinále od úvodu čelil drtivému tlaku USA. Nápor ale přečkal a soupeřkám zatápěl dobrým napadáním. Po skvělé práci Adély Šapovalivové za brankou ještě neuspěla Kristýna Kaltounková, obdobná akce přinesla radost až podruhé. Napadající Klára Hymlárová našla před bránou volnou Plosovou, která obloučkem dostala puk do sítě a stadion explodoval radostí.

„Byl to takový náhoďáček, jenom jsem to hodila na bránu. Akorát jsem slyšela, že všichni začali řvát. Musím se na to sama podívat, ale vím, že tam bylo hodně tečí, než to spadlo do brány,“ popisovala důležitou situaci.

Češky byly rázem na koni, chvilku měly víc ze hry, ale druhý gól nepřidaly. Postupně naopak čelily jedné americké vlně za druhou. O náskok přišly až ve 39. minutě, kdy zámořský favorit využil přesilovou hru. „Škoda, že se nepovedlo přidat další gól, protože nějaké náznaky šancí tam byly. I když buďme realisti, musíme říct, že soupeř byl lepší, je to momentálně nejlepší tým světa. Klobouk dolů, jak jsme se s tím porvali,“ vyprávěl po zápase asistent trenérky Dušan Andrašovský.

Jeho svěřenkyně ve zbytku zápasu bránily jednu akci soupeřek za druhou, utkání zakončily s 11 střelami na bránu oproti 45 ranám soupeřek. I díky skvěle chytající Kláře Peslarové ale mohly dlouho pomýšlet na přepsání historie. Zlom přišel až necelých 12 minut před koncem. Plosová špatně rozehrála ve vlastním pásmu a Kelly Panneková využila dorážku vlastní střely.

„Sklouzla mi nahrávka, sjelo mi to z hokejky, takže jsem jí nahrála přímo do vyššího slotu. Nebylo to úplně nejlepší, daly z toho gól, což mě hrozně mrzí. Nebojte se, budu nad touhle situací přemýšlet ještě dlouho,“ litovala osmnáctiletá útočnice.

Po těsné porážce bojovaly hráčky se smíšenými pocity. „Bylo tam hodně emocí. Jak pozitivní věci, tak i smutek,“ popsala Plosová náladu v kabině. Minimálně na realizačním týmu však byla patrná hrdost.

„Skvělý zápas. Teď samozřejmě převažuje zklamání a smutek, ale zase na druhé straně obrovská hrdost. Viděli jsme tam všechno, co jsme chtěli. Skvělou práci v obranném pásmu, nasazení, jak holky hrály. To nás hrozně těší, že jsme zase o kousek blíž k severoamerickým týmům,“ chválil asistent hlavní koučky.

Národní tým hnala pošesté na turnaji vyprodaná budějovická aréna. Šampionát díky tomu překonal hranici 100 tisíc diváků a může pomýšlet na překonání diváckého rekordu z roku 2007. Takřka s jistotou se dá očekávat, že naplněné tribuny poženou Češky i do nedělního boje o bronz.

„Je to o hlavě, o tom, jak zregenerují, jak se nají, jak se podaří vyspat. Hlava dělá divy a spánek je strašně důležitý. Věřím, že se to našemu týmu povede zvládnout, aby zítra byl stoprocentní. Připravíme se na to tak, abychom se těšili z posledního zápasu,“ vyhlásil bojovně Andrašovský.