Česko - Německo 5:3. Vítězný vstup do přípravy před MS, po dvou gólech dali Flek a Tomášek
Čeští hokejisté zdolali v Karlových Varech v úvodním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku Německo 5:3. Dvěma góly k tomu přispěli kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek, který si připsal i asistenci. V pátek čeká svěřence trenéra Radima Rulíka s Němci odveta. Hrát se bude opět v Mattoni Aréně od 17:00.
Češi porazili Německo podeváté za sebou. V minulém ročníku s ním při třech vítězstvích ani jednou neinkasovali. Němci uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0.
Český tým nastoupil se čtyřmi debutanty - obráncem Tomášem Galvasem a útočníky Jakubem Konečným, Marcelem Marcelem a Adamem Měchurou. Němci nasadili tři nováčky - beka Rayana Bettahara a forvardy Samuela Dovea-McFallse a Thomase Heigla.
V úvodu se Češi ubránili při Kubalíkově vyloučení a při Karrerově trestu minul branku zblízka Měchura. V 18. minutě se domácí při Brunnhuberově pobytu na trestné lavici dočkali vedení. Kubalíkovu přihrávku usměrnil mezi betony německého gólmana kapitán Flek. Při Pavlíkově vyloučení se natlačil před branku Dove-McFalls, ale Kváča zasáhl.
Ve 24. minutě už to bylo 2:0. Pyrochtovu střelu od modré čáry tečoval před Hungereckerem jeho spoluhráč Bettahar a pak i kalhotami stínící Voženílek.
V polovině utkání Němci korigovali stav. Fischbuch po objetí branky našel Blanka, který snadno skóroval. Dočkali se tak první branky proti českému týmu po 211 minutách, protože v minulých třech vzájemných zápasech se neprosadili.
V čase 35:37 Kreisův tým vyrovnal. Z levého kruhu prostřelil gólmana Liberce mezi betony Loibl.
Po vyloučeních Loibla v závěru druhé části a Chrobota po pauze se Němci ubránili v oslabení tří proti pěti, ale klasickou přesilovku už Češi využili. Odražený puk poslal do posunuté branky Tomášek a sudí Hribik s Květoněm gól potvrdili.
V 56. minutě se prosadil podruhé Flek, když po kombinaci Tomáška a Voženílka usměrnil puk za Hungereckera. Za 97 sekund při power play Němců se od brusle Konečného odrazil puk mezi kruhy k Leonhardtovi, který snížil. V pokračující hře hostů bez gólmana 46 sekund před koncem zpečetil výsledek do prázdné branky Tomášek.