Grossovi reprezentace přebila plány. S Motákem byli soupeři, teď dělají spolu
V říjnu skončil ve Spartě, kterou vedl třetí sezonu a kde získal dvakrát bronz. Pavel Gross měl nabídky z Německa, kde žil od roku 1990. Dokonce se o něm spekulovalo jako o hlavním kouči tamní reprezentace. Párkrát taky v souvislosti s českým týmem. Naposledy před čtyřmi lety, kdy odmítl nabídku tehdy nastupujícího Kariho Jalonena. Jeho čas přišel až teď. „Měl plán na další období, pak přišla tahle nabídka. Když se objevilo jméno Zdeňka Motáka, dávalo mi to smysl. Neváhal jsem a šel do toho,“ přiznal 57letý trenér.
Se Zdeňkem Motákem se původně počítalo ke dvacítce. V lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. Jakmile trenér národního týmu Radim Rulík oznámil, že míří do Kladna, situace se změnila. Pavla Grosse spojuje s Motákem zajímavá historie.
Jako soupeři se střetli předloni v epickém semifinále play off, v němž Třinec otočil jako první tým sérii z 0:3 na 4:3 ve svůj prospěch. Narazili na sebe i loni, kdy pražský tým porazil Oceláře 4:1 na zápasy. „To už je zapomenuté. Jednou se vyhrálo, jednou prohrálo. Těším se,“ usmál se Gross, který dostal nabídku trénovat reprezentaci někdy před dvěma týdny.
„Pak už to bylo konkrétnější. Zrovna jsem byl pryč. Přišel návrh, měl jsem ve své hlavě představy, co bych chtěl dělat v příští sezoně. Tohle byla úplně nová tendence. Dávalo to smysl, pak k tomu jako kandidát přišel ještě Zdeněk. Zkušený trenér, který toho hodně odkoučoval a byl úspěšný. To mě zajímalo. Dlouho jsem trénoval tým na denní bázi a teď to bude mít úplně jinou tvář. Bude to zase něco jiného,“ pokračoval.
Kolem reprezentace se pohyboval už během zlatého šampionátu v Praze před dvěma lety. S Patrikem Augustou dělali poradce českého týmu. „Dělali jsme taky práci s videem. Byl jsem ve spojení s Jiřím Kalousem na střídačce. Shora vidíte věci líp. Ale do kabiny jsme se nemotali. Něco jsme vyhodnotili a oni udělali rozhodnutí. Spíš jsme nasáli atmosféru, viděli snad všechny zápasy, co se V O2 Areně hrály. A měli jsme strašnou radost, že se to povedlo,“ vrátil se Gross.
S Motákem navážou na práci Rulíkova štábu. „Odvedli vynikající práci a myslím, že odvedou i teď na mistrovství světa ve Švýcarsku, Radim je velmi dobrý trenér a velmi dobrý chlap. Dosud jsem pracoval jen na denní bázi v klubech. Sejdu se s pár lidmi, co mi v tom pomůžou. Jako trenér se chcete pořád zlepšovat, učit se každý den, To je, co potřebujeme. Očekávám dobrou spolupráci, silný realizační tým i mančaft, co se dá dohromady. Hlavně aby byl dobrý na mistrovství světa, doufám, že budeme hrát o medaile,“ řekl Gross.
Nabídka ho překvapila
S Motákem podepsali na dva roky. „Ale žádné podmínky jsme si nekladli,“ upozornil. Jestli ho nabídka překvapila? „Ano. Spíš jsem se pak zamyslel sám nad sebou. I z osobních důvodů, o kterých nechci moc mluvit. Ale s tímhle jsem opravdu moc nepočítal. Spíš s něčím v Německu nebo tady, což se taky už rýsovalo. Tohle mé plány přebilo.“
Trenérem brankářů bude Jaroslav Kameš, kdo se stane dalším asistentem po jmenování dvojice Moták-Gross, se má rozhodnout do konce června. Mluví se třeba o Pavlu Trnkovi, který pracoval a měl pokračovat u dvacítky. Podle toho, kdo se role ujme, se bude odvíjet i rozdělení práce.
„První turnaj se hraje v listopadu a mančafty budou začínat někdy na konci července, v srpnu. Do té doby už si práci rozdělíme. Sešli jsme se už dvakrát, bavili se o základních věcech, jak to bude. Záleží, kdo bude ten třetí člověk. Pak si řekneme víc. Já můžu vzít jednu část republiky, Zdena druhou, protože bydlí v Ostravě. A budeme se pravidelně scházet. Rozdělíme si kompetence, ale Zdeněk zůstává hlavním, já ho budu podporovat,“ dodal.
Grossovo jméno se několikrát objevilo už v minulosti. Ale ambice vést reprezentaci neměl. „Nebyl jsem na to ještě dozrálý. Strašně mě bavilo být u týmu, každodenní práce, Když přišlo tohle, řekl jsem si, že to je takový milník, podívám se na to z jiného úhlu, jiné perspektivy. Zase se něco naučím, je to něco, co mě obohatí,“ vysvětloval.
S reprezentačním kolegou se pojedou podívat už na šampionát do Švýcarska. „Stejně bych se díval. I kdybych v téhle funkci nebyl,“ zasmál se. Zároveň přiznal, jaký má z nové výzvy respekt. „Člověk ho nesmí mít moc, aby nebyl uťápnutý. Beru si z toho to pozitivní, že se člověk něco naučí. Budu vedle sebe mít Zdeňka, Čavara, který vyhrál pět titulů a je zase ve finále. Lidi, co jsou dlouho v hokeji a něco dokázali. A jsou nabití, což je nejdůležitější,“ řekl Gross.