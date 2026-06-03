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Evropské jádro repre pod Motákem a Grossem: Chlapík bude lídr, milost pro Zadinu

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Zimák ŽIVĚ: Proč Švýcaři neumějí vyhrávat finále? Barkov je přehlížená superstar • Zdroj: isportTV
Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross, budoucí trenéři národního týmu
Obrovská radost Filipa Chlapíka po gólu proti Švýcarsku
Plzeňský brankář Nick Malík po vystřídání v utkání proti Spartě
Mistr světa Jáchym Kondelík
Pavel Gross a Zdeněk Moták sledují zápas reprezentace proti Slovensku
Libor Zábranský v reprezentačním dresu
Filip Zadina na tréninku české reprezentace před startem Švýcarských hokejových her
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Pavel Bárta
Reprezentace
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Bez ohledu na české obsazení v zámořských soutěžích potřebuje hokejový národní tým pro příští sezony vybudovat jádro kolem hráčů působících v Evropě. S nimi bude objíždět turnaje Euro Hockey Tour, na tomhle základu by se stavělo dál. Dost jich dosud zůstávalo v ústraní, z nějakých důvodů byli opomíjeni, anebo zkrátka neměli štěstí. Jako sparťanský kapitán Filip Chlapík. Další nebyli v záběru, ale stojí za hřích, aby se do něj dostali. Na koho by noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross mohli sázet?

FILIP CHLAPÍK

  • 28 let
  • útočník
  • Sparta

Za reprezentaci sehrál 51 zápasů, byl na MS a olympiádě, ale o několik velkých turnajů přišel. Buď se nevešel, nebo kvůli zdraví. I na zimní hry do Milána jel na záskok, na svém jediném šampionátu 2023 se zranil. Pokud zůstane věrný rodné hroudě, může se stát ofenzivním lídrem do dalších let.

MATTEO KOČÍ

  • 21 let
  • obránce
  • K. Vary

Velký příslib. Má dva bronzy z dvacítek, herně může ohromně vyrůst. Je záhadou, proč ještě nedostal šanci v reprezentaci. Drzý bek s výborným bruslením, nebojí se puku, může chodit na přesilovky i oslabení. Velmi pozorný, soupeřům nic nedaruje, umí je rozhodit a donutit k chybám.

JÁCHYM KONDELÍK

  • 26 let
  • útočník
  • Pardubice

Na pozici třetího nebo čtvrtého centra se v českých luzích a hájích těžko najde někdo lepší než mistr světa z Prahy 2024. V džungli před brankou nemá problém, na téhle pozici může hrát přesilovku. Umí dávat špinavé góly, skórovat v klíčových momentech. Skvělý do oslabení.

MICHAL KUNC

  • 25 let
  • útočník
  • Kometa

Po roční zkušené na farmě Utahu se nevrátil do Olomouce, nýbrž rodného Brna. Před MS byl na Českých hokejových hrách, jednou nastoupil i na závěrečném turnaji ve Švédsku. Déle se neudržel, ale jeho všestrannost a bojovnost se můžou hodit. Góly taky umí dávat.

NICK MALÍK

  • 24 let
  • brankář
  • Plzeň

Druhou sezonu patřil ke špičce extraligy. Před pěti lety odmítl nominaci do české dvacítky. Do reprezentace ho vytáhl už na konci sezony 2022/23 Kari Jalonen, po návratu do Česka mu pozvánky nechodily. Když pak měl jet na Švýcarské hry, onemocněl. Z přípravy na šampionát 2026 se omluvil.

ADAM MĚCHURA

  • 23 let
  • útočník
  • Plzeň

Vyzná se v hustém prostoru před brankou, umí uplatnit svou sílu i parametry. Téměř dvoumetrový pivot je jak beranidlo, za necelé dvě sezony v extralize dal 34 gólů. Stačí minimum prostoru, aby vystřelil, ale potřebuje zlepšit pohyb. Byl v přípravě na MS ve Švýcarsku, jeho čas přijde.

LUKÁŠ ROUSEK

  • 27 let
  • útočník
  • HV71

Nakoukl do NHL, v Buffalu se však měnilo vedení a Sabres vsadili na jiné kousky. Sezona v jednom z nejslabších týmů SHL se nepovedla úplně podle představ (3+28). Tvořivý útočník a silný bruslař v reprezentaci nevynikal, první gól dal ve svém 13. zápase. Ale zaslouží si další šance.

JAKUB RYCHLOVSKÝ

  • 24 let
  • útočník
  • Liberec

Po dvou letech na farmě Detroitu se vrací na úpatí Jizerských hor. Odcházel jako nejlepší extraligový střelec, v AHL v první sezoně nedostal kloudnou šanci a trápil se, naposledy už to bylo lepší (9+21). Snad v zámoří nepotlačili jeho zabijácký instinkt, jako zakončovatel býval vynikající.

LIBOR ZÁBRANSKÝ

  • 26 let
  • obránce
  • Kometa

Tvrdý, důrazný a obětavý pravák. V počtu zblokovaných střel patří k nejlepším v extralize. Zlepšil hru kolem branky, výrazně zvedl produktivitu. Může hrát přesilovku i oslabení. V poslední sezoně dal 20 gólů, na ledě strávil v průměru 23 minut. Bývalý kapitán osmnáctky i dvacítky roste v lídra.

FILIP ZADINA

  • 26 let
  • útočník
  • Davos

Dynamický bruslař s bohatým palebným arzenálem. Bývá popisován jako obousměrný útočník, ale vždycky to neplatilo. Umí si vytvářet šance a proměňovat je. Jeho nastavení se však mnohdy odvíjelo podle toho, jak se mu dařilo. Noví trenéři by mu měli udělit milost a dát novou příležitost.

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