Evropské jádro repre pod Motákem a Grossem: Chlapík bude lídr, milost pro Zadinu
Bez ohledu na české obsazení v zámořských soutěžích potřebuje hokejový národní tým pro příští sezony vybudovat jádro kolem hráčů působících v Evropě. S nimi bude objíždět turnaje Euro Hockey Tour, na tomhle základu by se stavělo dál. Dost jich dosud zůstávalo v ústraní, z nějakých důvodů byli opomíjeni, anebo zkrátka neměli štěstí. Jako sparťanský kapitán Filip Chlapík. Další nebyli v záběru, ale stojí za hřích, aby se do něj dostali. Na koho by noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross mohli sázet?
FILIP CHLAPÍK
- 28 let
- útočník
- Sparta
Za reprezentaci sehrál 51 zápasů, byl na MS a olympiádě, ale o několik velkých turnajů přišel. Buď se nevešel, nebo kvůli zdraví. I na zimní hry do Milána jel na záskok, na svém jediném šampionátu 2023 se zranil. Pokud zůstane věrný rodné hroudě, může se stát ofenzivním lídrem do dalších let.
MATTEO KOČÍ
- 21 let
- obránce
- K. Vary
Velký příslib. Má dva bronzy z dvacítek, herně může ohromně vyrůst. Je záhadou, proč ještě nedostal šanci v reprezentaci. Drzý bek s výborným bruslením, nebojí se puku, může chodit na přesilovky i oslabení. Velmi pozorný, soupeřům nic nedaruje, umí je rozhodit a donutit k chybám.
JÁCHYM KONDELÍK
- 26 let
- útočník
- Pardubice
Na pozici třetího nebo čtvrtého centra se v českých luzích a hájích těžko najde někdo lepší než mistr světa z Prahy 2024. V džungli před brankou nemá problém, na téhle pozici může hrát přesilovku. Umí dávat špinavé góly, skórovat v klíčových momentech. Skvělý do oslabení.
MICHAL KUNC
- 25 let
- útočník
- Kometa
Po roční zkušené na farmě Utahu se nevrátil do Olomouce, nýbrž rodného Brna. Před MS byl na Českých hokejových hrách, jednou nastoupil i na závěrečném turnaji ve Švédsku. Déle se neudržel, ale jeho všestrannost a bojovnost se můžou hodit. Góly taky umí dávat.
NICK MALÍK
- 24 let
- brankář
- Plzeň
Druhou sezonu patřil ke špičce extraligy. Před pěti lety odmítl nominaci do české dvacítky. Do reprezentace ho vytáhl už na konci sezony 2022/23 Kari Jalonen, po návratu do Česka mu pozvánky nechodily. Když pak měl jet na Švýcarské hry, onemocněl. Z přípravy na šampionát 2026 se omluvil.
ADAM MĚCHURA
- 23 let
- útočník
- Plzeň
Vyzná se v hustém prostoru před brankou, umí uplatnit svou sílu i parametry. Téměř dvoumetrový pivot je jak beranidlo, za necelé dvě sezony v extralize dal 34 gólů. Stačí minimum prostoru, aby vystřelil, ale potřebuje zlepšit pohyb. Byl v přípravě na MS ve Švýcarsku, jeho čas přijde.
LUKÁŠ ROUSEK
- 27 let
- útočník
- HV71
Nakoukl do NHL, v Buffalu se však měnilo vedení a Sabres vsadili na jiné kousky. Sezona v jednom z nejslabších týmů SHL se nepovedla úplně podle představ (3+28). Tvořivý útočník a silný bruslař v reprezentaci nevynikal, první gól dal ve svém 13. zápase. Ale zaslouží si další šance.
JAKUB RYCHLOVSKÝ
- 24 let
- útočník
- Liberec
Po dvou letech na farmě Detroitu se vrací na úpatí Jizerských hor. Odcházel jako nejlepší extraligový střelec, v AHL v první sezoně nedostal kloudnou šanci a trápil se, naposledy už to bylo lepší (9+21). Snad v zámoří nepotlačili jeho zabijácký instinkt, jako zakončovatel býval vynikající.
LIBOR ZÁBRANSKÝ
- 26 let
- obránce
- Kometa
Tvrdý, důrazný a obětavý pravák. V počtu zblokovaných střel patří k nejlepším v extralize. Zlepšil hru kolem branky, výrazně zvedl produktivitu. Může hrát přesilovku i oslabení. V poslední sezoně dal 20 gólů, na ledě strávil v průměru 23 minut. Bývalý kapitán osmnáctky i dvacítky roste v lídra.
FILIP ZADINA
- 26 let
- útočník
- Davos
Dynamický bruslař s bohatým palebným arzenálem. Bývá popisován jako obousměrný útočník, ale vždycky to neplatilo. Umí si vytvářet šance a proměňovat je. Jeho nastavení se však mnohdy odvíjelo podle toho, jak se mu dařilo. Noví trenéři by mu měli udělit milost a dát novou příležitost.
Kdo další připadá v úvahu
- Marian Adámek (28 let, obránce, Třinec)
- Jan Bednář (23 let, brankář, Pori)
- Pavel Čajan (23 let, brankář, Litvínov)
- Oscar Flynn (27 let, útočník, Třinec)
- Lukáš Jašek (28 let, útočník, Ilves)
- Matyáš Kantner (27 let, útočník, Oulu)
- Filip Král (26 let, obránce, Kometa)
- Stanislav Svozil (23 let, obránce, Kometa)
- Matěj Kubiesa (19 let, útočník, Třinec)
- Radek Kučeřík (24 let, obránce, Kometa)
- Marcel Marcel (22 let, útočník, Kladno)
- Ondřej Pavel (25 let, útočník, Tappara)
- Jaromír Pérez (20 let, útočník, Liberec)
- Kristian Reichel (27 let, útočník, Mannheim)
- Michael Špaček (29 let, útočník, Sparta)
- Petr Tomek (18 let, útočník, K. Vary)