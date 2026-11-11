Debakl hokejistek na MS a problém pro čtvrtfinále. Češky půjdou na zámořského giganta
České hokejistky utrpěly na mistrovství světa v Dánsku debakl s vysoce favorizovaným týmem USA 1:8, ve skupině A obsadily 4. místo a v pátečním čtvrtfinále se utkají s Kanadou. Úřadující mistryně světa a olympijské vítězky z Milána měly zápas od začátku pod kontrolou a vyhrály i devátý vzájemný souboj s českým výběrem.
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Hattrickem se pod výhru Američanek podepsala hvězdná útočnice Hilary Knightová, brankářky Aneta Šenková a Daniela Nováková čelily v součtu 52 střelám. O jediný český gól se postarala Natálie Mlýnková.
USA - Česko 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. Murphyová (Foxová), 16. Knightová (Janeckeová, Winnová), 23. Knightová (Edenová, Barnesová), 30. Murphyová (Foxová, Peschelová), 36. Zumwinkleová (O'Brienová), 38. Edwardsová (Foxová, Carpenterová), 45. Knightová (O'Brienová), 54. Carpenterová (Janeckeová, Edwardsová) - 57. Mlýnková (Gildainová, Čabelová).
Rozhodčí: Nearyová (USA), Harrisová - Gagnonová (obě Kan.), Fischerová (Něm.).
Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.
Diváci: 861.