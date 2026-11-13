ONLINE: Kanada - Česko. Hokejistky se ve čtvrtfinále MS pokusí o zázrak na ledě
S nejtěžším možným soupeřem hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistek české reprezentantky, v Herningu nastupují proti Kanadě. Třináctinásobné světové šampionky, které před rokem v Českých Budějovicích ve finále prohrály s USA a se zámořskými rivalkami nezvládly ani boj ve finále olympijských her v Miláně, ovládly bez ztráty bodu skupinu B. Češky ve skupině A porazily pouze Rakousko a skončily čtvrté. Utkání od 15:00 sledujte ONLINE na webu iSport.
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