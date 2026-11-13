Předplatné

ONLINE: Kanada - Česko. Hokejistky se ve čtvrtfinále MS pokusí o zázrak na ledě

České hokejistky porazily Rakousko
České hokejistky porazily RakouskoZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Reprezentace
Začít diskusi (0)

S nejtěžším možným soupeřem hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistek české reprezentantky, v Herningu nastupují proti Kanadě. Třináctinásobné světové šampionky, které před rokem v Českých Budějovicích ve finále prohrály s USA a se zámořskými rivalkami nezvládly ani boj ve finále olympijských her v Miláně, ovládly bez ztráty bodu skupinu B. Češky ve skupině A porazily pouze Rakousko a skončily čtvrté. Utkání od 15:00 sledujte ONLINE na webu iSport.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů