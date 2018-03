Zámoří žasne nad Ciencialou. Hrdina Třince je nejlepší, přeskočil McDavida

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Životní zápas vynesl Davida Ciencialu až před Connora McDavida. Že to je trochu přitažené ze vlasy? Hmm... ani ne. Dvaadvacetiletý útočník Třince se díky sedmi nahrávkám v nedělním sedmém utkání čtvrtfinále play off proti Pardubicím (8:1) dostal až na prestižní stránky zámořské ESPN, kde byl vyhlášen nejlepším hokejistou světa za minulý týden.

O co se vlastně jedná? Je to jednoduché, abyste se stali tím nejlepším hokejistou týdne, nemusíte mít milionový kontrakt, tvář na krabici ovesných vloček nebo za spoluhráče borce z novinových titulek. Zkrátka stačí "jen" v nejrychlejší kolektivní hře světa něco pořádného dokázat.

Přesně jako to udělal třinecký rodák. Nedělní demolice Pardubic v posledním čtvrtfinálovém utkání byla v jeho režii, a to i když nevstřelil ani jediný gól. Jenže sedm přihrávek to je výkon z jiné planety. „Důležitým bodem je také to, že jde o hráče až ze čtvrtého útoku," vysvětluje autor listu Greg Wyshynski.

Cienciala kromě výkonu z utkání zaujal také bodovou produkcí. V předchozích šesti zápasech vyřazovací části vstřelil jen dvě branky, v základní části zase na sedm asistencí potřeboval 52 startů. „V jednom zápase tak vyrovnal počet nahrávek z celé základní části," divil se autor.

No, a koho český útočník v hlasování přeskočil? Například lídra kanadského bodování NHL Connora McDavida, který v posledních čtyřech utkáních nasbíral dvanáct bodů a držel si tak neuvěřitelnou bilanci tří bodů na zápas. Art Ross Trophy a několik dalších cen musí být po sezoně jeho.

Cienciala odsunul také finského maskovaného muže Karriho Rämö, který v barvách Jokeritu Helsinky v KHL předvedl heroický výkon, ale jen s částečně dobrým koncem. 143 minut dlouhý maratonský zápas proti CSKA Moskva pomohl dotáhnout do vítězného konce rovnou 81 zákroky a vytvořil nový rekord soutěže. Sérii ale nakonec přece jen ovládl favorit.

Dalšími, kdo se před Ciencialou museli sklonit, byli například šestnáctiletý americký reprezentant Ryder Rolston, syn bývalého dlouholetého hráče NHL Briana Rolstona, nebo brankářka Katie Fitzgeraldová z NWHL.

