Liberec vs. extraliga: Proč padne pokuta, když nezazní slovo rozhodčí?

V úterý ráno na to všechno padlo razítko. Mezi hokejovým Libercem a vedením extraligy hoří averze. Po další pokutě od ředitele soutěže Josefa Řezníčka se těžko někdo může domnívat, že je tomu jinak. Pod Ještědem přemýšlejí o dalších krocích. Zatímco kouč Filip Pešán je zvažuje, kapitán týmu Martin Ševc nad lídry české extraligy zlomil nadobro hůl. Šéf extraligy mezitím postoj soutěže brání, protože si ho podle jeho slov odhlasovaly extraligové kluby. "Přímé i nepřímé komentáře, které vedou k hodnocení výkonu sudích, budou trestány," řekl Řezníček v rozhovoru, který najdete na konci článku.

Zápasy s libereckou účastí bývají velmi intenzivní. Jak na ledě, tak později v útrobách stadionu. Adrenalin vyhnaný do značných výšin se nezřídka projeví i v komentářích zainteresovaných. Extraligový pokladník je v tu ránu ve svém živlu, složenky mizí jedna za druhou, neboť stále platí diskutabilní pravidlo o nemožnosti komentovat výkony sudích v den utkání. Ba co víc, nesmíte mluvit ani v náznacích.

Sankce nabíhají i tehdy, pokud se přímým glosám vyhnete. Jako to v sobotu v Liberci po šesté partii učinil kouč Filip Pešán. „Zaplatíte za mě pokutu?“ vrátil novináři dotaz, zda by se mohl vyjádřit k některým klíčovým okamžikům duelu. „Protože tahle by byla asi fakt velká. Nic komentovat nebudu, nezlobte se,“ omluvil se. Nedávno inkasoval postih 50 tisíc korun za vhození lahve na led, v sérii s Hradcem pak dalších deset za hodnocení rozhodčích.

V sobotu se reakci vyhnul, z kanceláře Josefa Řezníčka přesto dorazil další flastr. Opět 10 tisíc korun. „Došlo k porušení ustanovení Herního řádu TELH, podle něhož jsou kluby povinny zajistit, aby v den zápasu nikdo z hráčů, trenérů, členu realizačních týmů a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoli nehodnotil výkon, způsob řízení utkání nebo konkrétní výroky rozhodčích,“ píše se v tiskové zprávě s následným zdůrazněním, že ustanovení se vztahuje i na hodnocení nepřímá.

Když před pár dny Pešán prohlásil, že ze strany rozhodčích cítí averzi na liberecké počínání, po včerejším výroku z ústředí těžko změnil postoj.

Naprosto vyhraněný názor na extraligové poměry netají tygří kapitán Martin Ševc. Mimochodem, také k němu by měla doputovat pokuta za nedodržení „náhubkového zákona“, pokud ředitel extraligy Řezníček hodlá uplatňovat postihy stylem „padni komu padni“.

Inkriminovaný výrok pochází z pondělního sedmého utkání, v mnohém se podobá Pešánově rétorice. Trenérova pravá ruka byla vyzvána, aby ohodnotila sporné vyloučení spoluhráče Dominika Lakatoše. „K tomuhle je těžké něco říkat. Zaprvé ani nemůžu, i když bych jim to stejně nezaplatil,“ odvětil.

„Nikomu tady cpát peníze do kapsy nebudu. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Na to jsou tady kompetentní lidi, jestli teda vůbec jsou. Podle mě vlastně nejsou, ale to už není moje věc,“ řekl jasně kapitán Bílých Tygrů.