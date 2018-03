Nováček mezi trenéry. Varaďa o řvaní, odpouštění chyb i posazení hvězd

Nemusí řvát, aby měl respekt. Třinecký Václav Varaďa je sice mezi hlavními trenéry v extralize nováčkem, ale stačí jeden přísný pohled. A na střídačce mají všichni jasno. I bez křiku. „Roky jsem tam seděl a nikdy nebylo příjemné poslouchat trenéra, který na tebe ječí hned, jak se otevřou vrátka,“ říká v rozhovoru pro Sport. „Jestli to uděláš ještě jednou, tak končíš! Takové trenéry jsem zažil a nepomohlo mi to,“ vysvětluje a zamýšlí se třeba i nad tím, co by ještě zvládl na ledě sám. Nebo jeho asistent Marek Zadina.

Václav Varaďa společně s asistentem Markem Zadinou dovedli Oceláře k třetímu místu v základní části, k třetímu místu v Lize mistrů a po sedmizápasovém thrilleru s Pardubicemi i do semifinále Generali play off. V něm se Třinec utká s hradeckým Mountfieldem. A také v něm chce Varaďa dokázat, že jeho tým už dávno není partou najatých žoldáků. Sám razí jednoduché pravidlo: „Říká se – jaký trenér, takoví hráči. A já od svých hráčů očekávám zarputilost, přímočarost, absolutní nasazení.“

Oddechl jste si po dramatickém čtvrtfinále?

„Bylo to zadostiučinění. Sezonu jsme měli parádní a postupem do semifinále jsme ji korunovali. Samozřejmě to pro nás nekončí, ale dá se na tom stavět. Jsem hrozně pyšný na tým, jak to zvládl. Série byla těžká, v sezoně se i kvůli Champions Hockey League moc netrénovalo, nebyl čas, museli jsme mezi zápasy spíš odpočívat, protože to i s olympiádou bylo strašně našlapané. Kluci se s tím popasovali parádně.“

SESTŘIH: Třinec - Pardubice 8:1. Oceláři slaví, neskutečný zápas korunoval Cienciala sedmi asistencemi 720p 360p REKLAMA

Chválil jste po sérii hráče?

„Určitě jsem je pochválil. Hned jsem jim také řekl, že tímto nic nekončí, že nás to posílilo do dalších bojů. I když jsme byli odepisováni. Slyšel jsem názory, že nás Pardubice udolají, že jsou bojovnější, že mají buldoky a my jen jednotlivce. Není to pravda. Věděl jsem, že tohle jsou jen řeči, takové tlachy do větru. Vím, co v tomhle týmu je.“

Vadilo vám, když jste slýchal to přirovnání, jak buldoci hrají proti hvězdám?

„Ano, postřehl jsem řeči, že máme bandu jednotlivců a Pardubice bandu buldoků. Já na tohle nejsem, takhle si vyřizovat účty přes noviny. A vést silácké řeči, které se proti tobě v konečném důsledku otočí. Ne, že bychom to měli připnuté na nástěnce, ale určitě to kluci měli v hlavách a chtěli Pardubicím dokázat, že nejsme tým, se kterým se dá jen tak si hrát. Kluci za to vzali.“

Pardubice se vás snažily přehrát fyzicky, brankář Šimon Hrubec dostal hromadu ran. Co to konkrétně s vámi na střídačce dělalo? Byl jste typ hráče, který si uměl udělat respekt.

„A taky jsem byl typem hráče, který brankáři na druhé straně škodil. (usmívá se) Znám to z obou stran. Chtěli jsme před Šimonem postavit hráz, aby k atakům a umělým pádům nedocházelo.