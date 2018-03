V Hradci dva góly, #Ciencialamania pokračuje: Ale makali jsme všichni

Pak jste ještě trefil tyč. Co chybělo, abyste si připsal hattrick?

„Tomáš Linhart mi to výborně nahrál, já měl před sebou celou prázdnou branku. A zazdil jsem to. Bohužel.“

Čím jste Hradec v prvním zápase porazili?

„Tahali jsme za jeden provaz, byli jsme jedna parta a celý zápas odehráli neskutečně takticky. V pátek to bude ale určitě jiné, zase se budeme muset soustředit na nový a těžký zápas.“

Ve čtvrtfinále jste prohráli všechny tři zápasy v Pardubicích. Spadl kámen ze srdce, že to není žádné východočeské prokletí?

(usměje se) „Je super, že jsme poprvé venku vyhráli, jsme rádi. Ale nesmíme usnout na vavřínech, je potřeba být pokorní a pokračovat.“

Hradec po vás tolik nejde jako Pardubice, není tak agresivní. Může vám tohle sedět víc?

„Nechtěl bych se moc vyjadřovat k tomu, jak hrají. Hlavně to bylo o tom, že my hráli fakt skvěle, navázali na ten poslední sedmý zápas ve čtvrtfinále.“

Mountfield HK - Třinec: Cienciala tečoval střelu Krajíčka a poslal hosty do rychlého vedení, 0:1 720p 360p REKLAMA

Baví se dívat na to, jak vy a bratři Kovařčíkové řádíte v útočném pásmu, jak napadáte. Takhle to vypadá, když je hokejista na vlně?

„S bráchama hrajeme strašně dlouho, nastupovali jsme vedle sebe v mládeži, vloni i předloni ve Frýdku. Nějaká chemie tam mezi námi je, skvěle se doplňujeme. Ale nesmíme hlavně nic měnit, pořád musíme hrát tak, jak hrajeme a ještě přidávat.“

Je to hlavně o tom, kopnout do toho i v extralize, nechodit na led jen jako hráč, který se jde otrkat, ale mít v hlavě, že taky chcete něco vymyslet?

„Určitě, v první řadě je to celé o hlavě, jak si věříte, jestli vám tam spadne gól. Když ano, hned se cítíte lépe, nebo stačí maličkost, když vyjde střídání, je to lepší.“

Byl to po vlastně těch sedmi asistencích v semifinále číslo sedm velký humbuk?

„Abych řekl pravdu, nevnímal jsem to tak, že by se mi něco takového povedlo. Pořád se spíš dívám na to, že příští zápas bude zase hrozně důležitý a chceme hrát svůj nejlepší hokej.“

Dobře, ale to, že jste byl na ESPN vyhlášen světovým hráčem týdne, víte, ne?

(usměje se) „To se ke mně dostalo. Nevím, co se k tomu ale dá říct.“

Třeba, že jste porazil i nějakého McDavida?

(směje se) „To se nedá srovnávat. Vůbec. Ale bylo to pěkné.“

Mountfield HK - Třinec: Cienciala dorazil puk po přečíslení a zvýšil vedení Ocelářů, 0:3 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 1:4. První výhru Ocelářů řídil Cienciala 720p 360p REKLAMA