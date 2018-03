Naštvaný Smoleňák: Tohle by stačilo leda na turnaji v Nové Včelnici

Kdepak, tenhle ocelový oříšek nebude snadné rozlousknout. Je to ocelový ořech. Na startu semifinále extraligového Generali play off hradecký Mountfield poznává kombinační sílu a fůru sebevědomí, které rozdává Varaďova parta z Třince. Oceláři přejeli Východočechy 4:1 na jeho ledě, obzvlášť ve druhém dějství byli dominantní. „Z naší strany bída, bída, bída,“ pravil naštvaný a zklamaný útočník Mountfieldu Radek Smoleňák.

Vypadalo to, že jste si přišli spíš zahrát, než na důležitý mistrák, nebo ne?

„Nic tam nebylo, prohráli jsme, není moc co řešit a komentovat. Bylo to o hlavě a my nebyli připravení od první minuty. Možná je dobře, že jsme dostali na prdel, tohle nás asi probudí v tom smyslu, že to nebude vůbec lehká série.“

Jak se přihodí, že na semifinále není nastavená hlava? Není to spíš tím, jak na vás Třinec nastoupil?

„Vy třeba taky občas napíšete špatnej článek, aniž byste chtěl. Bohužel, kromě gólmanů a Rádi Pavlíka tam od nás nebyl jedinej hráč, který by byl přítomen zápasu. Bylo to špatně od drtivé většiny z nás, jsme si toho moc dobře vědomi. Jakákoli výmluvy by byly zbytečné.“

Nasvědčovalo snad něco tomu, že bude Hradec jalový?

„Vy když jdete na rande, tušíte, že to bude blbý? Asi ne, že jo. Ale může se to stát. V tom je to asi stejný.“

Třinec měl vynikající pasáže, kdy vám prakticky nepůjčoval puk. Souhlasíte, že hrál hodně dobře?

„Neřekl bych, že oni dobře. Žádná Barcelona to nebyla. To my hodně špatně, byli jsme úplně mimo. To je naprosto jednoduchý.“

Čili dnes by na Hradec měl každý nebo téměř každý?

„Bude to znít blbě, ale víceméně jo. Nebylo tam fakt nic, taky špatný přesilovky. Měli jsme jednu pět na tři zkraje druhé třetiny, nevyšla a pak dvouminutová v závěru. Ale to už byla křeč. Kdybychom hráli další hodinu, asi by tam nic nespadlo. Zaplaťpánbůh, že už to skončilo.“

Rozhodil vás i Ciencialův gól z druhé minuty?

„Samozřejmě, že nás opařil, ale pořád zbývalo obrovské množství času… Prostě bída, bída, bída.“

Proti Liberci jste měli výkonnostní propady, teď pro změnu slabý start do série. Ukazuje to na něco?

„Nemyslím. Pozitivní na zápase je, že skončil. Je to jenom jedna nula a zítra je další zápas. Zase, nebylo to od startu do cíle šílený, měli jsme tam i dobrý věci, na kterých se dá stavět. Ale to je v play off málo, to nám může fungovat někde na turnaji v Nové Včelnici, ale určitě ne v play off. Musíme si k tomu něco říct a druhý den přijít v úplně jiné formě. Hlavně v mentální. Fachat tvrdou robotu. Přístup je základ. Hráli jsme to bez pohybu, jako pantátové. Nebyli jsme to my.“

V Třinci nebývale vyskočil David Cienciala. Vnímáte ho ve hře?

„Nevím, já tyhle kluky, kór ty mladý, nějak neregistruju. Nemyslím to špatně, nechci nikoho urazit, ale moc je neznám. Popravdě, já ostatní týmy přes jednotlivce nesleduju. Samozřejmě vím, že nějaký Cienciala existuje, ale kdyby byl Gretzky, asi o něm vím víc.“

