ONLINE: Lyon - Méty 2:0. Šulc poprvé v základu a má asistenci, Karabec na lavičce

Pavel Šulc v akci za Lyon
Pavel Šulc v akci za LyonZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Čeští fotbalisté Pavel Šulc a Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc má za sebou premiéru za Lyon
Pavel Šulc má za sebou premiéru za Lyon
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Francie - Ligue 1
Lyon ve 2. kole francouzské ligy hostí Méty. Pavel Šulc je poprvé po přestupu z Plzně v základní sestavě, druhý Čech v kádru domácích Adam Karabec začíná zápas na lavičce. Jak si povedou? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu, výkop je ve 21.05.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG22002:06
2Marseille21015:33
3Monaco 11003:13
4Toulouse11001:03
5Lyon11001:03
5Štrasburk11001:03
5Rennais11001:03
8Nice21013:23
9Angers21011:13
10Auxerre21012:33
11Lille10103:31
11Stade Brest10103:31
13Lorient10010:10
13Metz10010:10
13Lens10010:10
13Nantes10010:10
17Le Havre10011:30
18Paris FC20022:60
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

