Druhý gól příklepem v kariéře. Budu si ho pamatovat, hlásil Polanský

Je to už 17 let, co Jiří Polanský (36) navlékl třinecký dres poprvé. Od té doby měl pár přestávek, ale vždycky se vrátil, válčí za něj pořád. S Oceláři slavil titul, bral i před třemi lety stříbro. Neveze se na zásluhách, dává góly. Čtyřikrát se trefil ve čtvrtfinále, pátý kus přidal v semifinále číslo jedna v Hradci. „Budu si ten gól pamatovat, byl to asi můj druhý v kariéře, co jsem dal příklepem,“ usmíval se. Třinec vyhrál 4:1, jeho bomba byla nakonec vítězná.

„Viděl jsem, že jsme tři na jednoho, říkal si, že by to šlo sehrát hokejově. Ale taky jsem si říkal, že zkusím vystřelit brzy, než se gólman zformuje do ideálního postavení. Blesklo mi hlavou, že když to nevyjde, pořád máme šanci to sehrát, že se puk třeba odrazí. A ono to vyšlo rovnou tak, že padl gól,“ podrobně líčil myšlenkové pochody před svoji ranou.

Prý ale nebude příklep používat častěji. „To asi těžko. Strašně rád na tréninku hraju bago a tam je to zakázané, takže příklep mám odnaučený,“ usmál se.

Třinec začal semifinále v Hradci suverénně. Byl lepší, hrabal, ubránil nejdřív minutové oslabení 3 na 5 i pak dvouminutovou převahu Mountfieldu 6 na 3. „Nečekal jsem, že budeme před koncem ve třech. Ale stalo se a bylo vidět, jak tým funguje. Celá střídačka žila s klukama na ledě. Tohle jsou momenty, malé krůčky, které tým potřebuje udělat, aby byl tím pravým týmem,“ vypálil Polanský.

Třinec v play off působí úplně jinak než v minulých sezonách. Pardubice musel ve čtvrtfinále přetlačit, byla to drsná bitva, tvrdá. O vůli. Plná zápasových zvratů i omylů. Sedmizápasový maraton nakonec zmákl. Najednou nemáte pocit, že by Ocelářům chyběl snajpr Martin Růžička. Už nehledají přihrávky jednoho zabijáka, o góly se stará celý tým. Třinec se jeví jinak než s největší hvězdou.

„Do toho bych se pouštět vůbec nechtěl, jestli jsme v něčem jiní. Ale v kabině se to hlavně strašně uklidnilo, když jsme přešli čtvrtfinále. Podvědomě jsme cítili, jak to od nás každý očekává, že to na 95 % musíme udělat. A tohle ze všech kluků spadlo, vidíte to i na tréninku. Těžko se to popisuje slovy, ale... No, poznáte to,“ pokrčil rameny jen třinecký veterán.

A jeho týmu prý ohromně pomohla jedna nová zkušenost: „Měli jsme strašně náročnou sezonu, hráli i Ligu mistrů a ta nám prospěla v tom, že jsme se vždycky dovedli soustředit na to jedno utkání, hrajete základní část, najednou je tam to jedno utkání, které potřebujete zvládnout, abyste postoupili. Pak zase jdete do základní části v lize a zase ten zápas, kdy jde o všechno. Naučilo nás to vnímat každý zápas, připravit se jeden klíčový moment. V play off nám to pomáhá.“

Navíc je důležité, jak letí nahoru nové postavy v klíčových chvílích. Když si na Třinec brousily v sedmém čtvrfinále zuby Pardubice, zaskousl je sedmi gólovými nahrávkami David Cienciala. Dvaadvacetiletý útočník pak pokračoval ve velkém stylu i v prvním semifinále v Hradci. Dal dva góly, s bratry Kovařčíkovými mu to začalo lepit.

„Mladí jsou od toho, aby tým rozproudili, dodali jiskru. Někdy vám tihle kluci dovedou vykřesat jiskřičku i z ničeho. Myslím ale, že v tom prvním utkání hrály všechny pětky dobře. Upřednostňuju tým před vyzdvihováním jednotlivců. Jsem ovšem hrozně rád, že jim to tam padá, jsou to důležité góly. Jen ať to klukům vydrží co nejdéle,“ přeje si Polanský.

Jeho Oceláři rozjeli semifinále skvěle. Mají první bod v sérii a zkusí utrápit Mountfield i v pátek.

