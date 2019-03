Černoch vyzývá Bartošáka ke rvačce: Doufám, že si to v Praze rozdáme! | iSport.cz

Vítkovicím jste byli i podruhé minimálně vyrovnaným soupeřem, přesto v sérii prohráváte 0:2. Mrzí to o to víc?

„Byl to z naší strany super zápas. Hráli jsme vyrovnaně, chvílemi jsme byli i lepší. Přesně takhle jsme chtěli hrát. Bohužel nedáváme góly, což je nás největší problém. V obou utkáních jsme byli lepší, měli jsme je vyhrát. Bohužel.“

Dva zápasy, dva vstřelené góly, Na to se bude vyhrávat těžce.

„To určitě. Chytá jim výborně gólman (Patrik Bartošák), ale na druhou stranu my sami z něj trochu toho hrdinu děláme. Nejsme schopní to za něj doklepnout, když máme jednoznačnou šanci.“

Dopředu jste avizovali, že ve druhém duelu do Patrika Bartošáka budete chtít chodit mnohem tvrději. Mám pocit, že se to dařilo.

„Jojo, zapracovali jsme na tom. Řekli jsme si, že je trochu labilnější. Na totéž se může těšit i v Praze. Byli jsme rádi, když tam udělal nějaký faul a šel po nás. Je super pocit rozhodit soupeři nejlepšího hráče.“

Vy osobně jste se o to staral poctivě. Jednou dokonce nechybělo mnoho a došlo mezi vámi ke rvačce. Jak jste situaci viděl?

„Dojel jsem k němu, ani jsme do něho nešli. Nejdřív ale dostal Jirka Smejkal, pak i já. Chtěl jsem se s ním prát, on ale udělal dva kroky dozadu a vyhnul se tomu, což nechápu, když si s tím sám začal. Asi má ale jiné cíle, než se rvát.“

Tak třeba to dohrajete v Praze.

„Já doufám! Pokud bude chtít, já s tím problém nemám. Jen nechápu, že vám dá pěstí a pak odjede.“

Co dál? Jak nebýt psychicky dole a nakopnout se k zdramatizování série?

„Neskládáme zbraně, dokud soupeř nebude mít tři výhry, není konec. Stejně tak my teď můžeme doma dvakrát vyhrát a vrátit sérii zpátky do Ostravy. Chceme si to s nima rozdat v pátém utkání. Je v podstatě jedno, jestli je to 1:1, nebo 0:2. Musíme prostě dál šlapat.“

Úterní zápas také ozdobilo skvělé gesto fair play od domácího Josefa Hrabala, který zrušil vaše vyloučení, když přiznal, že svého spoluhráče zasáhl do obličeje hokejkou on sám.

„Před takovým hráčem můžu jenom smeknout. Ukázal charakter. Za vyrovnaného stavu je to velká gesto. Navíc tam byla krev, oni by měli čtyři minuty přesilovku. Krásná věc, jen víc takových.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta 2:1. Dvěma góly rozhodl zápas Květoň 720p 360p REKLAMA