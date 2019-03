Kovář o Gulašovi, komplikaci pro mladé i odchodu: Hlavou jsem v Plzni! | iSport.cz

Když v Česku zažil Jan Kovář vyřazovací boje naposledy, byl z toho slastný titul. V sestavě i se současným majitelem a bossem Martinem Strakou tehdy ovládla Plzeň infarktový sedmý zápas ve Zlíně a vyválčila historicky první titul pro západočeský klub. „Vzpomínky jsou krásné,“ vybavuje si útočník, který dalších pět let strávil v Magnitogorsku. Teď je zpět. Mrzutost z toho, že pokus o zámoří nevyšel, žádná. Naopak. Na ledě září. V cestě Plzni od pondělí bude ve čtvrtfi nále stát nevyzpytatelná Olomouc.

Vaše poslední play off v Česku skončilo titulem, o to víc jste teď namlsaný?

„Tahle to úplně neberu. Pár sérií už jsem zažil, vím, o co jde. Nebude to nic lehkého, jdeme do toho s velkým respektem.“

I velkým očekáváním?

„Každopádně se moc těším. Jsem rád, že jsme se dostali přímo do šestky. Hráli jsme v sezoně dobrý hokej a doufám, že to budeme potvrzovat i v play off.“

Jaké máte vzpomínky na rok 2013?

„Nádherné. Fakt jo. Hned když jsem se vrátil z Ameriky a hrál první zápas v Litvínově, vzpomněl jsem si na to. V hlavě to mám pořád, to už mi nikdo nevezme. Byl fakt super zážitek být součástí vítězného mužstva.“

Obhajoba vás musí lákat. Zvlášť, když jste prožili výbornou základní část. Nakonec jste skončili třetí, ale do poslední chvíle jste bojovali i o Prezidentský pohár.

„Všechny týmy, které jsou ve vyřazovací části, chtějí vyhrát. Stejně jako ty, které se tam tentokrát nedostaly. Pro každého je to lákadlo a hlavní cíl. Takže nejsme výjimka.“

V čem jste jiný, než jste byl před šesti lety?

„Jsem hlavně starší. Asi i zkušenější. Pět sezon jsem byl venku, odehrál jsem pár těžkých zápasů také v reprezentaci. Můžu