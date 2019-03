Berani bez nervů. Konečně prodloužení, těšilo Honejska. Postoupí šťastnější tým | iSport.cz

Jak vám bylo za stavu 1:1 po základní hrací době?

„Říkali jsme si, že je to super. Konečně prodloužení. To je nejvíc, co může být. Těšili jsme se, byli jsme pozitivně naladěni, bez nervů. Možná nám to pomohlo…Tohle jsou ty velké zápasy. Není to tak dávno, co jsme je tady dokázali zvládat. Na druhou stranu i prohrát.“

To se vám málem „povedlo“ i tentokrát.

„Je pravda, že oni měli v prodloužení asi větší šanci. Ale tu jsme měli v prodloužení sedmého finále s Plzní (2013 - pozn. red.) taky. Tohle nerozhoduje. Nakonec jsme byli šťastnější my. Pomohlo nám domácí prostředí, fanoušci. Je naprosto zasloužené, že je to 2:2. Nikdo proti tomu nemůže říct ani popel. Je spravedlivé, že to došlo do pátého zápasu.“

Vidíte mezi týmy nějaký rozdíl?

„Je to fakt vyrovnané a strašně bojovné. Opticky vypadá hra stejně. Hráči chodí stejně do střel, moc tutovek není. Oba gólmani chytají výborně, góly nepadají. My jsme dali ve čtyřech zápasech čtyři branky a máme dvě výhry. To je play off. Přišlo mi, že dnes šli vidět spíš ti hráči, co první zápasy nehráli. Ať už od nás nebo od nich. Bylo znát, že mají trošku víc sil. První gól dal Procházka, který vypadal, že je plný elánu. Kdo z tohoto předkola postoupí, bude proti Liberci ve značné nevýhodě. Na druhou stranu, každá výhra nás nabije novou energií. Oni jedou dlouhou cestu, my hned zítra za nimi.“

Co jste říkal na Okálovu rozhodující trefu?

„V play off hraje výborně. Jsme strašně rádi, že to Očko rozhodl.“

Jak to bude vypadat v neděli?

„V rozhodujícím zápase se maže výhoda všeho. Samozřejmě bychom radši hráli doma. Ale oni si to zasloužili, v základní části byli výš než my. Respektujeme to. O taktiku už podle mě vůbec nejde. Postoupí šťastnější tým.“

