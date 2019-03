Stránský načal vyřazení Sparty: Oni museli, my mohli. Zasloužený postup! | iSport.cz

Jak se klíčový moment utkání seběhl?

„Viděl jsem, že tam bek chtěl jít trošku naivně do kličky na modré čáře proti mně. Já mu to vypíchnul, pak si to hodil ještě za toho dalšího obránce, protože to byla těžká pozice. Pak už jsem věděl, že jedu sám. V té rychlosti jsem tušil, že když naznačím gólmanovi a dám si to do bekhendu, nemusel by to stihnout. A vyšlo mi to.“

I když vás Sparta přestřílela, nepůsobila tak jistě jako ve třetím utkání. Čím jste ji zaskočili?

„Je možné, že když jsme dali první gól, tak je to hodně ranilo na sebevědomí, bylo to pro ně kritické. Když jsme přidali druhý, to už je asi úplně položilo. Snížili ještě pak na 3:1, ale my jsme to pořád kontrolovali, drželi si náskok. Nebyli jako ve třetím utkání a my toho využili.“

Přesto, jaký byl poslední krok?

„Moc těžký. Věděli jsme, že po tom špatném výkonu ve třetím zápase musíme být lepší. Myslím, že jsme to chtěli víc, než Sparta, a zaslouženě postupujeme.“

SESTŘIH: Sparta – Vítkovice 1:5. Konec trápení! Pražané mají po sezoně 720p 360p REKLAMA

V čem jste se zlepšili?

„Hráli jsme víc play off hokej, ve třetím utkání to bylo takové nemastné, neslané. Tentokrát jsme dodrželi všechno, co jsme měli, hráli jako jeden muž. To byl klíč k našemu úspěchu.“

Z čeho tedy vycházela výrazná střelecká převaha Sparty?

„Oni věděli, že mají nůž na krku, snažili se jít do gólmana, už to předem avizovali, že budou všechno pálit do Bartošáka. Oni museli, my jsme mohli.“

Zápas se vydařil i vašemu čtvrtému útoku. Jak vám pomohl návrat Patrika Zdráhala?

„Samozřejmě, že to pomohlo. Když nehraje hokejista takového kalibru, je to citelná ztráta. Je to hráč širšího reprezentačního kádru, v předešlých zápasech bylo znát, že nám schází.“

Cítili jste větší odpovědnost třeba i proto, že první útok se tentokrát neprosazoval?

„Někdo to na sebe musel vzít a rozhodnout. Jsme rádi, že jsme to byli my a dali jsme dva góly.“

Projevilo se, že asi každý z útoku může rozhodovat zápasy…

„V předchozích zápasech dávala góly lajna Ondry Romana, u nás doma i ve třetím utkání na Spartě. Věděli jsme, že někdo z těch ostatních musí vystoupit a urvat to. Byli jsme to my, přidal se Kuba Lev a jeho útok, to je hodně důležité.“

Ve čtvrtfinále vás čeká Třinec. Bude to hodně pikantní série?

„Jo, už se nemůžeme dočkat. Derbíčko, to bude krása.“

Sparta - Vítkovice: Stránský utekl domácí obraně a poslal hosty do vedení, 0:1 720p 360p REKLAMA

Sparta - Vítkovice: Kucsera prostřelil Machovského a navýšil vedení hostů na rozdíl dvou gólů, 0:2 720p 360p REKLAMA

Skvělý Bartošák a špatná koncovka, hodnotil Krupp brzké vypadnutí Sparty 1080p 720p 360p REKLAMA