VIDEO: Boleslav - Zlín 4:1. Bruslaři slaví postup, čeká je rival z Liberce | iSport.cz

Elitní osmička, která se popere o Masarykův pohár už je kompletní. Hokejisté Mladé Boleslavi zvládli pátý duel předkola play off se Zlínem a po domácím vítězství 3:1 postoupili do čtvrtfinále. Berani se sice jako první dostali do vedení po trefě Zdeňka Okála, z gólové radosti už se pak ale radovali jen domácí a pro Moravany tak nynější sezona končí. Bruslařům práce nekončí ani v nejmenším. Už ve středu se výběr kouče Miloslava Hořavy vydá na sever, kde vyzve liberecké Bílé Tygry, vítěze základní části.