Krupp o Spartě: Z ničeho neutíkám. Cizinci? Před Českem je i Německo | iSport.cz

Můžete zhodnotit vaši první sezonu ve Spartě?

„Nikdo v týmu není nadšený z toho, jak dopadla. Hráči, trenéři i vedení - všichni jsme zodpovědní za to, jak to skončilo. Je jedno, jak vysoká jsou očekávání, člověk chce jít co nejvýš. Proto přece hrajeme. Teď jsme zrovna ve fázi, kdy se vyřazení snažíme vstřebat, protože Vítkovice byly týmem, který jsme mohli porazit. Neměly aspekt, ve kterém by nás vyloženě přehrály, my jsme zkrátka jen nenašli způsob, jak vyhrát."

Krátce tedy ještě k play off, jak jste viděli sérii s Vítkovicemi?

„Výsledek 1:3 na zápasy tomu neodpovídal, ale odehráli jsme dobrou sérii. Měli jsme více střel na bránu, lepší úspěšnost na vhazování, nasbírali jsme méně trestných minut, měli víc šancí, přesilová hra nám fungovala... Možná jsme mohli být trochu dotěrnější, ale hráli jsme dobře. Musím také pochválit Patrika Bartošáka, byl proti nám opravdu výborný."

Věděl jste hned po skončení série, že chcete dodržet smlouvu a zůstat další rok?

„Nikdy jsem nebyl ten typ, který by jen tak z něčeho utekl nebo hodil ručník do ringu. Už jsem v podobných situacích byl jako trenér i hráč a vždycky jsem se z toho dokázal dostat. Bude potřeba udělat změny, musíme se zlepšit v každém bodu. Hráči, trenéři, management, prostě všichni. Neděláme to pro sebe, musíme pochopit, že to děláme pro Spartu. Pak přijdou výsledky."

Když tedy hodnotíte, popište nám, co se vám na vašem týmu líbilo nejvíc?

„Skvěle jsme do ročníku vstoupili a z hráčů byla cítit chuť a energie. Dobře jsme také zvládli první vlnu zranění, která se objevila na začátku listopadu. Bojovali jsme a ukázal se charakter týmu, který držel do té doby než se zranilo několik klíčových hráčů. S tím jsme se pak srovnávali špatně, začali jsme padat tabulkou, a to se pak hlavně na našich mladých hráčích stále víc podepisovalo."

Nicméně Sparta se pak zase zvedla.

„To ano, ale myslím, že do té fáze ze začátku sezony, kde jsme byli dost sebevědomí, jsme se nedostali. Úplný závěr základní části pro nás byl hodně náročný, abychom zvládli proniknout do vyřazovací části museli jsme vyhrát dva těžké zápasy, ty byly skoro jako sedmé zápasy play off. To se nám povedlo. Na Vítkovice už jsme ale nestačili."

Už jste stihl přemýšlet nad tím, co byste pro ročník 2019/20 rád změnil?

„Rád bych se víc naučil o ostatních klubech a pořádně prozkoumal jejich silné stránky. Samozřejmě jsem se svými asistenty probíral, jak hrají špičkové týmy jako Kometa nebo Plzeň, ale když pak proti nim stojíte na střídačce je to hodně odlišné. V tuto chvíli je z mého pohledu jasně viditelné, že nejsme dostatečně silní na to, abychom se takovým týmům vyrovnali. Máme dobrý tým, máme chuť i nadšení, ale to teď proti například špičkové pětce nestačí."

Kdybyste se mohl v tuto chvíli, po vyřazení Vítkovicemi, vrátit na začátek ročníku a něco změnit, udělal byste něco jinak?

„Přebral jsem kompletní tým. Chtěli jsme ho doplnit o defenzivního útočníka, a proto jsme přivedli Zacha Silla, ale jinak je to hlavně o českých hráčích. Ti tvoří jádro klubu. My teď především musíme zanalyzovat co se nám líbilo a co ne. Pokud chceme být konkurenceschopní musíme změnit dost věcí."

V druhé polovině ledna byl z týmu vyměněn kapitán Petr Vrána, postrádal jste v kabině lídra jeho typu?

„Pokud byste nás soudili podle série s Vítkovicemi, tak tam nám chyběla střelecká efektivita. To, že jsme nedávali góly, pak hráče zbytečně tížilo. To, co jsme s Petrovým odchodem ztratili, jsme pak nedokázali adekvátně nahradit. Hrál hodně minut v klíčových chvílích a byl důležitým hráčem na obou stranách kluziště."

Budete za něj tedy hledat náhradu?

„Tým je třeba sestavit od gólmana, přes obránce a centry. A na poslední dvojici si hodláme posvítit. Nicméně Sparta nepůjde rychle opravit. Nemyslím si, že můžeme udělat dvě výměny a všechno bude zase v pořádku. Tým je teď v přestavbě, a to je většinou otázka několika sezon. Máme kvalitní mladíky, kteří budou v příštím roce zase lepší a máme i solidní veterány, ale musíme se ještě zlepšit. A jen tak sehnat kvalitní hotové hráče není snadné."

Je hodně obtížné nalákat cizince do extraligy?

„První várka, co odchází například ze zámoří, jde do KHL. Další pak do Skandinávie, poté do Švýcarska a obávám se, že před Českem je stále ještě lákavější odchod do Německa a Rakouska."

Na závěr sezony se do kádru zapojil dvaačtyřicetiletý Jaroslav Hlinka. Proti Vítkovícm sice nebodoval, ale bylo vidět, že týmu pomáhá. Jak jste jeho přínos viděl vy?

„Byl skvělý. Abych to řekl popravdě, nechystali jsme se to na něm stavět, měli jsme ho připraveného jako posilu, která nakopne mužstvo. V šatně či při hře. A viděli jste, že nakonec se v závěru základní části ukázal jako velice důležitý hráč. Musím ho pochválit za to, jak dobře to zvládl."

Vám je třiapadesát let, aktivní kariéru jste ukončil před šestnácti lety, jak sledujete, že veterán jako je Hlinka přichází v klíčové fázi sezony na pomoc?

„Myslím, že není v pořádku, že se žádá o pomoc někdo, kdo je vlastně v hokejovém důchodu. Je důležité se zamyslet nad tím, jaktože hráč v tomto věku může být stále tak kvalitní."

To znamená, že by Sparta měla před novým ročníkem výrazně posílit?

„My se prostě musíme zlepšit. bude to stát peníze, ale pokud bude možnost sahnout po kvalitních hráčích, měli bychom to udělat. Letos jsme se často potíže snažili narychlo zalepit, ale to není řešení. Navíc možností na trhu také nebylo tolik. Chtěli jsme například Tomáše Plekance, který by nám určitě pomohl, ale nevyšlo to... Tohle teď pro nás bude domácí úkol, musíme najít kvalitní hráče pro podmínky, které máme."

Jaký typ hráče bude tedy teď v hledáčku Sparty?

„Určitě chceme zesílit, to by se nám bývalo v play off hodilo."

